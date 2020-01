Basketball-Idol Kobe Bryant stirbt bei Absturz

Die Basketball-Legende Kobe Bryant ist am Sonntagabend bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Wie mehrere US-Medien berichten, gehörte der fünfmalige NBA-Champion zu den fünf Todesopfern eines Hubschrauber-Unfalls in der Nähe von Los Angeles. Der 41-Jährige hinterlässt seine Ehefrau Vanessa und vier Kinder. Bryant gilt als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. 2016 beendet er seine aktive Karriere nach 20 Jahren bei den Los Angeles Lakers.

Die Bestürzung über den Tod des Ex-Basketballers ist riesig - in der gesamten Sportwelt. Wie viele andere brachte Sprintkönig Usain Bolt via Twitter seine Trauer zum Ausdruck.

Auch die deutsche Fußball-Nationalelf reagierte betroffen, ebenso wie die Rugby-Ikonen der All Blacks aus Neuseeland.

Bryant wuchs zeitweise in Italien auf, wo sein Vater als Basketballer aktiv war. 1996 kam er direkt aus der High School in die beste Profiliga der Welt. Den sonst üblichen Weg über eine College-Mannschaft brauchte der hochtalentierte Spieler nicht. Schnell wurde er mit Michael Jordan verglichen, dessen Erbe er als größtes Basketball-Idol der Welt antrat.

Spitzname "Black Mamba": Bryant gehörte zu den größten Sportstars der Welt

Mit den L.A. Lakers gewann er fünf Meistertitel und wurde 2008 zum besten Spieler der Saison (MVP) gewählt. Mit dem US-Team holte er im gleichen Jahr die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking, ebenso wie 2012 in London. 2018 erhielt er einen Oscar für seine Mitarbeit am Animationskurzfilm "Dear Basketball", für den er das Drehbuch schrieb. Mit 33.643 Punkten ist Kobe Bryant bis dato viertbester Werfer in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga.

