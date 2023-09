Baerbock in den USA: Piloten, Strippenzieher und Studenten

Fast zwei Wochen währt die USA-Reise der deutschen Außenministerin. In Texas besuchte sie unter anderem ein Ausbildungszentrum der Bundesluftwaffe. An diesem Donnerstag geht es in die Schaltzentrale der US-Politik.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Ausbildung deutscher Bundeswehrpiloten im US-Bundesstaat Texas als wichtigen Beitrag für die Sicherheit Deutschlands, Europas und der NATO gewürdigt. Ohne die Ausbildung auf dem dortigen gemeinsamen NATO-Stützpunkt "wären wir nicht in der Lage, die Sicherheit auch bei uns in Europa weiter zu verstärken", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch des Taktischen Ausbildungskommandos der Bundesluftwaffe im texanischen Wichita Falls.

Die Außenministerin zu Gast - Annalena Baerbock wird von den Verantwortlichen des Taktischen Ausbildungskommandos Luftwaffe in Wichita Falls begrüßt Bild: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

In Wichita Falls werden bereits seit 1966 deutsche Jetpilotinnen und -piloten ausgebildet. 1981 wurde das Programm um Pilotenanwärterinnen und -anwärter weiterer NATO-Nationen erweitert. Die Ausbildung sei ein praktisches Beispiel für die transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Derzeit sind auf dem Stützpunkt etwa 35 deutsche Fluglehrer und zirka 25 deutsche Flugschüler im Einsatz.

"In der Hoffnung, dass der Ernstfall nie eintritt"

Die Bundesregierung investiere "nicht nur in Panzer, nicht nur in Kampfflugzeuge, nicht nur in Hubschrauber, sondern vor allen Dingen in die Soldatinnen und Soldaten von morgen", so Baerbock weiter. Die gemeinsame Piloten-Ausbildung sei "auch die Grundlage dafür, dass wir den Schutz unserer Ostflanke des NATO-Bündnisses mit der gemeinsamen Luftraumüberwachung haben verstärken können". Deswegen sei es wichtig, dass Pilotinnen und Piloten aus Deutschland und weiteren 14 Nationen zusammen trainierten, "in der Hoffnung, dass der Ernstfall nie eintritt", sagte die Ministerin. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wisse man aber, "dass wir für diesen Ernstfall gemeinsam gewappnet sein müssen".

Gesprächspartner Mitch McConnell - der 81-jährige republikanische Minderheitenführer im Senat gilt als ein Urgestein der US-Politik Bild: Liz Dufour/The Cincinnati Enquirer/AP/dpa/picture alliance

An diesem Donnerstag setzt die Bundesaußenministerin ihre knapp zweiwöchige USA-Reise mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Washington fort. Zunächst wird sie den Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, treffen - einen der einflussreichsten Strippenzieher der Republikanischen Partei. Ein zentrales Thema sei dabei, "wie wir die Unterstützung der Ukraine nicht nur in den nächsten Monaten, sondern in den nächsten Jahren gemeinsam weiter aufrechterhalten können", betonte Baerbock. Dabei gehe es um militärische Unterstützung, aber auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau.

Gesprächspartner Antony Blinken - das Foto zeigt den US-Außenminister und Baerbock bei ihrem letzten Treffen im April im japanischen Karuizawa Bild: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Auch bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken dürfte die weitere Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes im Mittelpunkt stehen. Vor Beginn der UN-Generalversammlung Anfang kommender Woche in New York wird zudem damit gerechnet, dass Themen wie der weitere Umgang mit China und der Kampf gegen die Klimakrise angesprochen werden. Ferner könnte die Stimmung in den USA vor der Präsidentschaftswahl im November 2024 bei Baerbocks Unterredung mit Blinken eine Rolle spielen. Geplant ist in Washington schließlich auch ein Gespräch der deutschen Außenministerin mit Studentinnen und Studenten der Howard University. Diese ist eine der traditionsreichsten und wichtigsten afroamerikanischen Hochschulen in den USA.

Gesprächspartner Greg Abbott - mit dem konservativen Gouverneur von Texas traf die deutsche Ressortchefin bereits am Dienstag zusammen Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Baerbock hatte ihre USA-Reise am Dienstag begonnen und zunächst den erzkonservativen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, getroffen. Von Washington aus wird die Ministerin nach New York weiterreisen, wo sie an der UN-Generalversammlung teilnimmt.

sti/kle (afp, dpa)