Ein Mann, viele Talente: Armin Mueller-Stahl wird 90

Armin Mueller-Stahl: Seine Filme, seine Auszeichnungen

1981: "Lola"

Schon ein Jahr zuvor hatte er in Fassbinders "Lola" mitgewirkt - der Grundstein seiner Karriere in Westdeutschland. Mueller-Stahl verkörpert einen anfangs moralisch agierenden Baudezernenten, der sich in Marie-Luise verliebt. Doch die entpuppt sich als Hure Lola. Für seine Leistung erhielt Mueller-Stahl das "Filmband in Gold", das - u.a. in Anlehnung an Fassbinders Film - als "Lola" bekannt ist.