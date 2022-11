Alexandroupolis ist und bleibt NATO-Hafen

Nahezu zwei Drittel des Hafens von Alexandroupolis sollten an ausländische Interessenten verkauft werden. Doch nun hat die griechische Regierung die Privatisierung gestoppt, buchstäblich in letzter Minute. Premierminister Kyriakos Mitsotakis hatte die Nachricht in einem Fernsehinterview vergangene Woche angekündigt, zwei Tage bevor die Privatisierungsbehörde TAIPED am 10.11.2022 offiziell erklärte, dass der Verkauf vom Tisch sei.

"Die Regierung hat entschieden, dass Alexandroupolis unter den aktuellen Gegebenheiten eine so hohe strategische, geo- und energiepolitische Bedeutung für unser Land hat, dass der Hafen unter der Kontrolle der griechischen Öffentlichkeit bleiben muss", sagte Mitsotakis im Fernsehsender ANT1. Einzelheiten nannte er nicht, und seither kursieren jede Menge Spekulationen, warum die geplante Privatisierung nicht stattgefunden hat.

Strategische Bedeutung des Hafens

Ein wichtiger Grund ist zweifellos der Krieg, der mitten in Europa tobt. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine benutzen die USA den Hafen von Alexandroupolis, um die Ostflanke der NATO zu stärken. Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer werden in Alexandroupolis entladen, um dann weiter nach Bulgarien, Rumänien und andere osteuropäische NATO-Mitgliedsstaaten transportiert zu werden.

Der Hafen von Alexandroupolis ist seit Beginn des Ukraine-Krieges ein wichtiger Umschlagplatz für NATO-Waffen

Immer wieder sieht man in dem früher ruhigen Hafen der 60.000-Einwohner-Stadt riesige Kriegsschiffe wie die USS Arlington und Fähren wie die Liberty Passion. Bis in die Ukraine werden amerikanische Waffen und anderes Gerät über Alexandroupolis und dann per Bahn transportiert. Damit kann der Bosporus umgangen werden. Die Meerenge, die von der Türkei kontrolliert wird, ist für Waffentransporte geschlossen, und im Schwarzen Meer sind russische Kriegsschiffe unterwegs. Durch die Stadt an der Mündung des türkisch-griechischen Grenzflusses Evros geht alles schneller und vor allem sicherer.

Keine Abhängigkeit von Russland

Theoretisch brauchte Alexandroupolis dringend einen Investor, der Geld in die dürftige Infrastruktur des Handelshafen pumpen und den Betrieb modernisieren sollte, während der griechische Staat und die Amerikaner sich um den Ausbau des Militärhafens kümmern sollten.

Der griechisch-russischer Politiker und Oligarch Ivan Savvidis im Jahr 2016 in Athen

Damit die Russen ihren Einfluss im Norden Griechenlands nicht ausbauen konnten, hatte man zwei von den vier am Kauf des Hafens interessierten Konsortien schon im Sommer 2022 ausgeschlossen: Das um Ivan Savvidis, einem griechisch-russischen Unternehmer, der schon den Hafen von Thessaloniki kontrolliert, und als ehemaliger Abgeordneter der Kreml-Partei "Einiges Russland" enge Beziehungen zu Moskau pflegt; und das um Dimitris Copelouzos, der langjährige Geschäftsverbindungen mit dem russischen Energieriesen Gazprom hat.

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit

Hinter den anderen zwei Konsortien, die bis zuletzt im Rennen blieben, standen US-amerikanische Investoren. Die griechische Regierung würde die Amerikaner auch am Handelshafen von Alexandroupolis willkommen heißen. Anscheinend aber gab es Zweifel an der Zahlungsfähigkeit eines der Interessenten und dazu die Spekulation, dass einer der potentiellen Käufer weiterverkaufen wollte. Das wäre ein großes Risiko, zudem forcieren die Regierungen von Griechenland und Bulgarien das sogenannte "sea2sea"-Vorhaben.

Dabei geht es um den Ausbau der Schienenverbindung zwischen den nordgriechischen Ägäis-Häfen und den bulgarischen Schwarzmeer- und Donauhäfen - und damit die Umgehung des Bosporus. Also stoppte die Privatisierungsbehörde das Verfahren und kündigte eine eigene Initiative zur Entwicklung des Hafens von Alexandroupolis zusammen mit den Ministerien für Finanzen und Schifffahrt an.

Der Hafen von Kavala bleibt in öffentlicher Hand

Ähnlich könnte es mit dem Hafen von Kavala weitergehen. Laut der Tageszeitung Kathimerini ist die Regierung überzeugt, dass auch dieser Hafen von entscheidender geopolitischer Bedeutung sei. Die nordgriechische Stadt grenzt an wichtige Energieanlagen und -ressourcen sowie Transportwege.

Der Hafen von Kavala war bislang vor allem für Urlauber interessant. Wegen seiner strategischen Lage wird er an Bedeutung gewinnen

In der Nähe liegt das einzige Ölfeld Griechenlands (Prinos) und die Unterwasserhöhle vor Kavala, die als strategisches Gasreservedepot genutzt werden kann. Bei Kavala verläuft auch die Transadriatische Erdgas Pipeline (TAP), und es besteht die Aussicht, Standorte zur Unterwasser-Speicherung von Kohlendioxid zu entwickeln. Kavala hat auch einen Flughafen, die Stadt liegt neben der Egnatia Odos, der rund 670 Kilometer langen Autobahn, die von Igoumetsia in Westgriechenland bis nach Kipoi an der griechisch-türkischen Grenze führt und so die italienischen Häfen Ancona und Bari mit Istanbul verbindet. Sie liegt auch in der Nähe der vertikalen Achsen zu den angrenzenden Balkan-Ländern.

Der Hafen von Volos wurde ausgeschrieben

Für die Privatisierung des Hafens von Kavala interessierten sich amerikanische Investoren, genauso wie für den Hafen der Industriestadt Volos. Kavala wird wahrscheinlich in staatlicher Hand bleiben, bei Volos ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Vor wenigen Tagen hat TAIPED die Ausschreibung für den Erwerb eines Mehrheitspakets von Aktien des Hafens Volos veröffentlicht. Die Frist läuft Ende Januar 2023 ab.

Volos ist eine bedeutende griechische Industriestadt. Ihr Hafen soll an Investoren verkauft werden

Griechenland ist verpflichtet, Infrastruktur wie Häfen und Flughäfen zu privatisieren. Das haben die Gläubiger während der Finanzkrise im Jahr 2015 durchgesetzt, damit das Land seine Schulden irgendwann begleichen kann. Seitdem wurde der Hafen von Piräus an eine chinesische Firma verkauft, der Hafen von Thessaloniki ist russisch kontrolliert und die meisten Flughäfen des Landes sind in deutschen Händen.