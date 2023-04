Pilotenbrille "Aviator": Unzählige Filme...

Bereits 1937 wurde diese Brillenform für die US-amerikanischen Kampfpiloten designt und repräsentiert bis heute den Mythos des glorreichen Piloten, verwegen, cool und lässig. Von Tom Cruise in "Top Gun" über den Terminator und James Bond bis Brad Pitt (oben) in "Once Upon A Time In Hollywood": Durch zahlreiche Filme ist die "Aviator" zum Kult geworden.