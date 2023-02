100 Jahre Disney: Wie zukunftsfähig sind die Charaktere?

Blassweiße Haut, Wespentaille, knappes Bikinioberteil und wallende rote Mähne. Das ist Arielle, die kleine Meerjungfrau, im Jahr 1990. Mit diesem Aussehen hat sie Starkult in den Kinderzimmern der Welt erlangt. Merchandise von Tassen, Puppen bis Lippenstift inklusive. Der Disney-Konzern hat nichts ausgelassen, um das Bild der kleinen Meerjungfrau fest in den kindlichen Köpfen und Kinderzimmern zu verankern.

Nach einer längeren Durststrecke entpuppt sich der Animationsfilm (dessen Geschichte an das Märchen der kleinen Meerjungfrau des dänischen Dichters Hans Christian Andersen von 1837 angelehnt ist, aber im Gegensatz zur Disney-Adaption kein Happy End hat) für das Studio als wahre Goldgrube. Er wird in den USA und weltweit mit rund 200 Millionen US-Dollar Einspielsumme ein Riesenerfolg und bekommt Golden Globes, einen Grammy und zwei Oscars; für die beste Filmmusik und den besten Song mit "Under the Sea". Es ist der Auftakt für einen wahren Disney-Boom in den 1990er Jahren, mit weiteren Erfolgsfilmen wie "Die Schöne und das Biest"(1991), "Aladdin"(1992), "König der Löwen" (1994) und "Pocahontas"(1995).

Die kleine Meerjungfrau von 1990

100 Jahre Disney

Schon zuvor hatte der US-amerikanische Zeichner und Visionär Walt Disney unvergessliche Figuren geschaffen - von Mickey Mouse bis Donald Duck. Als Gründungsmoment für das Disney-Imperium gilt der 16. Oktober 1923, an dem Walt Disney zwölf Filme - darunter "Alice im Cartoonland" - an die New Yorker Filmvermietung M.J. Winkler verkaufte. Der Vertrag markiert den Startpunkt des wirtschaftlichen Erfolgs der Marke Disney und wird 2023 unter anderem mit drei großen Ausstellungen in Philadelphia, München und London gefeiert. In Philadelphia startet die Schau am 18. Februar, in Europa am 18. April 2023 im Münchner Olympiapark.

Ebenfalls zum Jubiläum kommt am 25. Mai 2023 das Live-Action-Remake des Disney-Klassikers "Die kleine Meerjungfrau" in die Kinos. Doch dabei tauchen nicht unerhebliche Hürden auf, die exemplarisch für die Herausforderungen sind, denen sich der Disney-Konzern im 21. Jahrhundert stellen muss.

Problematische Diskussionen um Besetzung von Arielle

Live Action Remakes der Disney Klassiker sind in den letzten Jahren beliebtes Mittel für kommerziellen Erfolg des US-Medienunternehmens: Lion King, Aladdin, Mulan, nun Arielle. Als der Konzern 2019 die Besetzungen für "Arielle" bekannt gibt, kommt es zu zwiespältigen Reaktionen. Unter dem Hashtag #NotMyAriel wird mit Unmut bis zu rassistischen Beleidigungen die Besetzung der Arielle mit der afroamerikanischen Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey diskutiert - und abgelehnt.

Disney reagiert souverän und bekennt sich zum Cast. In einem Twitter-Statement über den Account "Freeform" läßt der Konzern 2019 verlauten: Der Autor sei zwar Däne, aber der fiktive Charakter Arielle lebe in der Unterwasserstadt Atlantica im Atlantik und sei von weltlichen Nationalitäten ungebunden. Zudem gäbe es auch schwarze Däninnen und Dänen und daher seien auch Schwarze als dänische Meerjungfrauen in der Fiktion möglich. Außerdem hebt Disney das herausragende Talent Halles hervor und riet den Kritikern, sich darauf zu konzentrieren und nicht auf die angeblich nicht passende Hautfarbe.

US-Schauspielerin und Sängerin Halle Bailey spielt 2023 die Arielle

Auch die Schauspielerin Halle Bailey geht nicht weiter auf die negativen bis rassistischen Anfeindungen ein, die nach der Veröffentlichung des ersten Trailers im September 2022 immer wieder im Netz auftauchen, sondern betont, wie positiv ihre Besetzung auf viele Menschen wirke.

Es war einmal...? Rassismus bei Disney

Doch Rassismus bei Disney hat eine lange Geschichte:

Eine Gruppe von Krähen sitzt auf einem Ast, eine von ihnen raucht eine Zigarre. Sie lachen, tanzen und singen, dabei machen sie sich lustig über den kleinen Elefanten "Dumbo" mit seinen großen Ohren, der ihnen traurig zuhört. Der Anführer des Krähen-Chors heißt: Jim Crow. Kein zufällig gewählter Name - in den USA im 19. Jahrhundert stand er für das Stereotyp eines tanzenden, singenden Schwarzen. Eine Bühnenfigur, erschaffen von dem weißen Komiker Thomas D. Rice, der als Blackface auftrat.

Disney sieht inzwischen ein, dass diese Szene im Filmklassiker Dumbo von 1941 so nicht in Ordnung war: Sie erinnere an rassistische Minstrel-Shows, bei denen weiße Darsteller mit geschwärzten Gesichtern und zerfetzter Kleidung die versklavten Afrikaner auf den Plantagen der Südstaaten imitierten und verspotteten.

Zeichentrickfilm Dumbo von 1941

Auch der Anfang des Films ist mehr als fragwürdig: Zu sehen sind gesichtslose schwarze Arbeiter, die ein Zirkuszelt aufbauen. Dazu singen sie ein Lied, in dem es heißt: "Wir arbeiten den ganzen Tag, wir arbeiten die ganze Nacht. Wir haben nie lesen und schreiben gelernt. Wir sind fröhliche Hilfsarbeiter." Und weiter: "Wenn andere ins Bett gehen, schuften wir uns ab, bis wir sterben." Eine zynische Darstellung schwarzer Menschen in den USA und eine Verharmlosung der Geschichte der Sklaverei.

Heute mit Warnhinweis: Dumbo, Dschungelbuch, Peter Pan

"Dumbo" ist nicht der einzige Disney-Film, in dem indigene Menschen oder solche aus anderen Kulturkreisen diskriminierend dargestellt werden. Disney arbeitet in seinen Produktionen mit dem stilistischen Mittel des Anthropomorphismus, in dem er menschliche Eigenschaften auf Tiere überträgt. Die Darstellung der Tiere reproduziert auf diese kulturelle Stereotype - oft von marginalisierten Menschen. Ein Beispiel unter vielen ist der Affe "King Louis" aus dem "Dschungelbuch". Durch den von ihm gesprochenen Slang oder auch King Louis´ Vorliebe zum Jazz wird er als Afroamerikaner imaginiert. Der Affe als beleidigende Karikatur eines Schwarzen ist zudem eine bis heute sehr übliche, rassistische Herabwürdigung. Im Disney-Filmklassiker "Peter Pan" (1953) sprechen die Ureinwohner Amerikas eine unverständliche Sprache und werden wiederholt mit der rassistischen Bezeichnung "Rothäute" belegt.

Disney geht das Problem an, indem nun Warnhinweise vor Produktionen älteren Herstellungsdatums wie "Dumbo", "Peter Pan" und "Aristocats" erscheinen: "Dieses Programm enthält negative Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute." Mit solchen Einblendungen sollen Diskussionen angeregt werden, die eine integrative Zukunft ohne Diskriminierung ermöglichen sollen, so der Konzern. Doch reicht ein Hinweis zu Beginn eines Filmes aus?

Kulturelle Aneignung - damals und heute

Von "kultureller Aneignung" ist die Rede, wenn Bestandteile einer Kultur - etwa geistiges Eigentum, kulturelle Ausdrucksformen, Artefakte, Geschichte oder Wissensformen - von Mitgliedern einer anderen Kultur übernommen und dabei aus dem Kontext gerissen werden. Dahinter verbirgt sich die Absicht, sie dem eigenen Geschmack entsprechend anzupassen und daraus Kapital zu schlagen. In der Disney-Filmografie finden sich mehrere Beispiele, in denen Elemente einer bestimmten Kultur aus Gründen der Unterhaltung verändert wurden. So hat etwa der Film "Pocahontas" kaum noch etwas mit der Ursprungsgeschichte gemein: Aus einem zehn Jahre alten Mädchen machte Disney eine attraktive, leicht bekleidete Frau, die sich in John Smith, einen englischen Abenteurer und Kolonialisten, verliebt.

Wenn es um das liebe Geld geht, sichert sich Disney lieber ab: Die Marke "Hakuna Matata" (Swahili für "keine Sorgen") zum Beispiel ließ sich der Konzern bereits 1994 schützen, als der erste "König der Löwen"-Film in die Kinos kam. Das US-Patent- und Markenamt gewährte die Eintragung der Marke im Jahr 2003 - und Disney druckte den Spruch auf T-Shirts. Der Aktivist Shelton Mpala startete daraufhin eine Petition und beschuldigte den Konzern, mit einer fremden Kultur Geld zu machen.

Disney hat diese Fehler mit der Zeit erkannt. Der Konzern versucht nun vermehrt, authentische Geschichten zu erzählen und nicht über, sondern mit den Menschen aus anderen Kulturen zu sprechen und zusammenzuarbeiten. So gründete Disney etwa die Plattform "Stories Matter", auf der das Unternehmen nicht nur über die neue Herangehensweise beim Filmemachen spricht, sondern auch über die alten Fehler. Der Kurzfilm "Reflect" (dt. "Reflexion") bricht Ende 2022 mit dem Körperideal des Dünnseins. Die Balletttänzerin namens Bianca ist eine der ersten mehrgewichtigen Hauptdarstellerinnen in einem Disney-Film.

Lernprozess bei Disney

Ab Ende der 1990er-Jahre lässt sich bei Disney eine Art Neustart erkennen. Es war die Zeit, in der eine Menge Veränderungen im Konzern vorgenommen wurden, inklusive der Neubesetzung nahezu der gesamten Chefetage. Authentische Geschichten müssen erzählt werden - aber vor allem müssen sie richtig erzählt werden. Nun gilt ein Kooperations-Gebot. Für "Die Eiskönigin II" sah sich Disney gezwungen, vorher eine Abmachung mit Vertretern der Sámi-Bevölkerung zu unterzeichnen, deren Kultur als Grundlage für beide Filme diente.

Angelehnt an kolumbianische Zenú-Kultur: Disney-Hit Encanto von 2021

Auch mit "Encanto" versucht Disney, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen: Um eine authentische Darstellung der Zenú (der kolumbianischen Völker an der Küste Kolumbiens, auf die sich der Film bezieht) zu schaffen, haben die Macher von "Encanto" eng mit Zenú-Künstlern und -Handwerkern zusammengearbeitet. Trotzdem werfen Kritikerinnen und Kritikern Disney bis heute den Ausverkauf ihrer Kulturen vor.

Disney-Filme und der Sexismus-Vorwurf

Problematisch sind viele Disney-Klassiker auch aus feministischer Sicht. Besonders Arielle kommt unter feministischen Standpunkten nicht gut weg, stürzt sie sich doch - kaum dem strengen, patriarchal auftretenden Vater entkommen in die Arme eines Prinzens, den sie kaum kennt. Um für ihn dann nicht nur ihre Herkunft, sondern auch noch ihre Stimme aufzugeben.

Nun ist in Sachen Sexismus nachweislich einiges passiert, die neuen Heldinnen von Disney dürfen seit einigen Jahren ihre Abenteuer ganz ohne Endziel Prinz (z.B. Moana) erleben, oder nehmen die romantische Vorstellung der Liebe zumindest aufs Korn (z.B. bei Eiskönigin Elsa). Seit den 2010er-Jahren gibt es auch homosexuelle Figuren im Disney-Universum (z.B. in Strange World 2022), auch wenn der Disney-Konzern in Sachen Repräsentanz der LGBTQ-Community auch hart in der Kritik steht.

Diversität als mehrgleisige Strategie

Den gesamtgesellschaftlichen Problemen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie wird nur in einem Dreiklang beizukommen sein: Mit dem Erzählen von diverseren Geschichten in Kooperation mit ihren kulturellen Ursprüngen, mit dem Repräsentieren von bisher unterrepräsentierten Menschen in zentralen Rollen (wie das unter anderem die Erfolgsserie Bridgerton vorgemacht hat) - und Diversität auf allen Ebenen des Filmemachens: Angefangen bei der Diversität im Writers Rooms und bei den Creative Teams bis hin zur Bekämpfung des "Unconsicous Bias", den unbewussten Vorurteilen, auf allen Ebenen - vom Casting bis zur Chefetage.

Wie Disney in diesem Sinne die Geschichte von Arielle überarbeitet hat, bleibt bis zur Premiere im Mai ein gut gehütetes Geheimnis. Trotzdem freuen sich schon jetzt viele Fans auf eine Neubesetzung von Arielle mit einer schwarzen Schauspielerin - trotz der feministisch fragwürdigen Story von "Arielle".