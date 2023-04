100 Jahre Disney: Mit Zeichentrick zum Weltkonzern

"Denkt immer daran: Mit einer Maus fing alles an", erklärte Walt Disney 1954 in einem TV-Programm. Damals war seine Filmproduktionsfirma bereits seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und eine der erfolgreichsten in den USA - mit Zeichentrickfilmen. Disneys Micky Maus war nicht nur ein Leinwandheld geworden, sondern lächelte auch von T-Shirts, auf Fußbällen und Zahnputzbechern. 1955 wurde er im ersten Disneyland in Kalifornien sogar lebendig.

Walt Disney, der auf einer Farm in Missouri aufwuchs, startete als Werbezeichner und entdeckte hier den Trickfilm für sich. Mit nur 40 Dollar in der Tasche machte er sich auf den Weg nach Hollywood und gründete vor genau 100 Jahren die Walt Disney Company, heute ein milliardenschweres Unternehmen.

"Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun", war einer der Glaubenssätze des Zeichentrick-Pioniers. Hinter dieser unbekümmerten Aussage steckte jedoch nicht nur ein hohes, nahezu manisches Arbeitspensum, sondern auch ein unbeirrbarer Glaube an die eigenen Ideen. Immer wieder war der 1901 geborene Farmerjunge kurz vor der Pleite: Zu waghalsig waren seine Projekte, immer musste die neueste Filmtechnik ausprobiert und perfektioniert werden. Mit diesem Antrieb schlief er schon bald auf einer Couch in seinen Studios und sah seine eigenen Kinder kaum noch - um fremde Kinder mit seinen Leinwandmärchen zu verzaubern.

Ein großer und sieben kleine Oscars

Bereits 1937 schrieb Walt Disney Filmgeschichte: Mit "Schneewittchen und die sieben Zwerge" kam der erste abendfüllende Zeichentrickfilm in die Kinos, Micky Maus und Co. waren bisher nur kurze Filmchen gewesen. Damals hätte keiner ahnen können, dass bis heute noch 60 weitere Langfilme folgen würden. Stattdessen drohte die Pleite, denn Produzent Walt Disney hatte sich ziemlich verrechnet: Statt 250.000 Dollar kostete der Film 1,5 Millionen Dollar, statt 18 Monaten arbeiteten seine Zeichner drei Jahre an einer Idee, die in Hollywood als völliger Irrsinn galt. Ein abendfüllender Zeichentrickfilm? Wer soll denn dafür an den Kinokassen Schlange stehen?

"Schneewittchen und die sieben Zwerge" war 1937 ein Riesenerfolg

Ziemlich viele, wie sich schon kurz nach Filmstart zeigte: Rund acht Millionen Dollar spielte "Schneewittchen" ein - damals kostete eine Kinokarte durchschnittlich 25 Cent. Übersetzt in zehn Sprachen klingelten anschließend die Kinokassen in 46 weiteren Ländern. Die Academy Awards zeichneten Walt Disney dafür gar mit einem Oscar aus, genauer gesagt, in Anlehnung an die Zwerge, sogar mit acht: eine große und sieben kleine Ministatuetten.

Strenger Chef mit großem Ego

Märchenhaft soll die Arbeit in den Walt Disney Studios hingegen nicht immer gewesen sein. Überstunden, schlechte Löhne und ein Chef, der jeden Zeichenstrich penibel überwachte, der so viel auf sein kreatives Ego setzte, dass es nur ein Name in den Vorspann schaffte: Walt Disney. Dessen Unterschrift ziert bis heute das Logo des Milliardenkonzern. Dabei war es nicht Walt Disneys Können: Die Studios gründete er gemeinsam mit seinem Bruder Roy, der später die Finanzen übernahm. Die Maus, mit der alles anfing, entsprang der Zeichenfeder von Art-Director Ub Iwerks, wohl aber nach strengen Vorgaben des Erfinders. Übrigens entstand auch Micky Maus während eines unternehmerischen Tiefpunkts: auf einer Zugreise zurück nach Los Angeles. In New York hatte Walt Disney sich nicht mit einem Verleiher einigen können, der ihm daraufhin seine damals erfolgreichen Kurztrickfilme "Oswald der lustige Hase" unter der Nase wegschnappte.

Börsenreif: Mickey Mouse auf Zahnbürsten

Walt Disney war Visionär und Geschäftsmann. Und er hatte ein Händchen für talentierte Leute. Ausgerechnet in der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre, in der viele Unternehmen zahlungsunfähig wurden und Familien bitterarm, entstand das Merchandising. Mit dem genialen Werbemanager Kay Kamen an Bord prangte ab den 1930er-Jahren das Micky-Maus-Konterfei auf Socken, Müslipackungen oder Fußbällen. Schnell verdienten die Disney-Studios wesentlich mehr mit ihren Werbeträgern als mit den Filmen selbst, bis heute eine wichtige milliardenschwere Einnahmequelle des Konzerns.

Workaholic Walt Disney: "Um loszulegen, muss man aufhören zu reden und anfangen zu handeln."

Nach "Schneewittchen" starteten unter anderem "Pinocchio" (1940), "Dumbo" (1941) und "Bambi" (1942) in den Kinos. Doch die Filme waren nicht allzu erfolgreich, die erhofften Einnahmen blieben aus - auch weil mit dem Zweiten Weltkrieg der europäische Absatzmarkt wegbrach. Da sich kaum noch Banken für die nötigen Kredite für Neuproduktionen fanden, ging das Unternehmen an die Börse. Heute steht die Walt Disney Company laut dem Institut für Medien- und Informationspolitik auf Platz sechs der weltweit erfolgreichsten Medienkonzerne und gehört zum Dow-Jones-Aktienindex, auf dem die 30 erfolgreichsten US-Unternehmen gelistet sind.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Disney Teil der US-amerikanischen Propagandamaschinerie. Die Studios produzierten zahlreiche Kurzfilme und Cartoons, die die US-amerikanische Kriegsführung glorifizierten und Feindbilder reproduzierten. So muss in dem bekannten Propagandafilm "The Fuehrer's Face" (1943) Donald Duck in einer Rüstungsfabrik im Nazi-Deutschland arbeiten und wird vor lauter "Heil Hitler"-Rufen verrückt. Darüber hinaus produzierte Disney Ausbildungs- und Trainingsfilme für die US-Armee. Kritiker monierten, der Konzern hätte statt Kriegspropaganda besser pazifistische und humanistische Botschaften verbreiten sollen.

26 Oscars für Disney-Gründer

Disney eröffnet ersten Vergnügungspark in China

In den Nachkriegsjahren knüpfte Disney mit "Alice im Wunderland" (1951) oder "Peter Pan" (1953) wieder an den Erfolg seiner Langfilme an. 1955 hatte Walt Disney noch eine Irrsinns-Idee: Aus seinen Märchenwelten sollte Realität werden, und so wurde das erste Disneyland im US-Bundesstaat Kalifornien aus dem Boden gestampft. Später folgten Ableger in Florida, Paris, Tokio, Hongkong und Shanghai.

Mit 26 Oscars wurde Walt Disney ausgezeichnet - bisher unerreichter Rekord. Die Premiere seines letzten Films, "Das Dschungelbuch", erlebte er nicht mehr, er starb 1966 an Lungenkrebs. Die Marke Disney lebte weiter. Doch das Strickmuster mit heiler, puritanischer Märchenwelt war nicht mehr gefragt. In den 1980ern gerieten die Filmstudios in eine tiefe Krise, der Aktienkurs fiel. Ab 1986 übernahm Walts Neffe Roy E. Disney die Leitung des Animationsstudios und schaffte gemeinsam mit Jeffrey Katzenberg die "Disney-Renaissance": "Arielle die Meerjungfrau" (1989), "Die Schöne und das Biest" (1991) und letztlich "Der König der Löwen" (1994).

"Maleficent" erzählt das Märchen Dornröschen aus der Sicht der bösen Fee, gespielt von Angelina Jolie

"Wenn man Disney mit irgendetwas in Verbindung bringt, dann mit Magie, Fantasie und Kreativität, und ich glaube, das ist es, was unser Unternehmen so besonders macht: Wir erzählen Geschichten und wir schaffen Magie in allem, was wir tun", sagte Betty Cline, Direktorin des Walt Disney Archivs im Gespräch mit der Deutschen Welle. Und das nicht nur mit den eigenen Fantasiewesen: Ab den 2000ern setzte das einstige Zeichentrick-Studio auf Expansion. Zunächst kaufte es das erfolgreiche Animationsstudio Pixar (u.a. "Toy Story", "Findet Nemo"), schluckte dann mit Marvel die zahlreichen Superhelden-Filme und schließlich die Dauer-Kassenschlager-Schmiede Lucasfilm mit der "Star Wars"-Reihe. Es folgten TV-Serien und etliche Prequels, Sequels und Spin-offs. Zudem startete Disney - mal mehr mal weniger erfolgreich - die Realverfilmung der Zeichentrickklassiker wie "König der Löwen" (2019), "Maleficent - Die dunkle Fee" mit einer gruseligen Angelina Jolie (2014) oder "Dumbo" unter der Regie von Tim Burton (2019). Und natürlich hält Disney ganz im Geiste seines Gründers weiter Schritt mit den technologischen Neuerungen. Zwar startete 2019 die eigene Streamingplattform Disney+ etwas spät und strauchelte zunächst, doch mit den Quartalzahlen von 2022 positioniert sie sich nun weltweit auf Platz drei hinter Netflix und Amazon Prime.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Der König der Löwen (2019) Donald Glover schenkt Simba seine Stimme und James Earl Jones spricht – wie schon im Original – Simbas Vater Mufasa. Der Titelsong ist von Beyoncé. Starbesetzung also für den neuen "König der Löwen". Im Gegensatz zum Original von 1994 wird die Neuverfilmung unter der Regie von Jonathan Favreau kein Zeichentrick-, sondern ein fotorealistischer Animationsfilm sein.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Der König der Löwen (1994) Es ist einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Inspiriert wurde die Geschichte von Shakespeares "Hamlet". Den weltbekannten Song "The Lion Sleeps Tonight" aus dem Soundtrack komponierte der Südafrikaner Solomon Linda bereits 1939 - im Abspann wurde sein Name aber nicht genannt. Seine Tochter beschwerte sich erfolgreich: Ihrer Familie wurde ein Teil der Tantiemen zugesprochen.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Aladin und die Wunderlampe (2019) Die Realverfilmung unter der Regie von Guy Ritchie kam in den USA am 24. Mai 2019 in die Kinos. Der Schauspieler Will Smith mutiert darin mit Hilfe neuester Computertechnik zum blauen Riesen "Genie". Der kanadische Schauspieler Mena Massoud (rechts) spielt die Hauptrolle, an seiner Seite Naomi Scott als Prinzessin Jasmine.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Aladin und die Wunderlampe (1992) Neben "Die kleine Meerjungfrau" (1989) und "Die Schöne und das Biest" (1991) gilt auch der auf einem arabischen Märchen basierende Film "Aladin und die Wunderlampe" als Vorreiter der sogenannten "Disney Renaissance". Unvergessen, wie kongenial Robin Williams dem Dschinn Genie seine Stimme lieh. Der Film wurde für seinen Unterhaltungswert für groß und klein gelobt und gewann zwei Oscars.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Dumbo (2019) Regisseur Tim Burton ist bekannt dafür, dass er Freaks und Außenseiter feiert. Kürzlich setzte er die neue Disney-Verfilmung des Klassikers "Dumbo" um. Mit seinen übergroßen Ohren ist der Elefant selbst im Zirkus ein Außenseiter und eine Lachnummer, was ihn sehr betrübt. In der Neuverfilmung mit dabei sind die Schauspieler Michael Keaton und Danny DeVito, die Musik komponierte Danny Elfman.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Dumbo (1941) Durch seine riesigen Ohren kann der kleine Elefant Dumbo fliegen - auch wenn er selbst diese Fähigkeit der winzigen Feder zuschreibt, die er immer mit sich trägt. Dieser frühe und einfach gehaltene Zeichentrickfilm ist mit 64 Minuten einer der kürzesten Disney-Filme, da die Produktionskosten im Krieg niedrig gehalten werden mussten.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Alice im Wunderland (2010) Regisseur Tim Burton war schon 2010 für die Neuverfilmung von "Alice im Wunderland" verantwortlich: mit Johnny Depp und Helena Bonham in den Hauptrollen. Der Film wurde ein Kassenschlager. Disney wollte mehr davon und produzierte 2016 eine Fortsetzung: diesmal ohne Burton.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Alice im Wunderland (1951) Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" wurde 1951 erstmals verfilmt, damals als Zeichentrickfilm. Aber der Streifen kam bei den Zuschauern zunächst nicht gut an; erst in den 1960er Jahren wurde der Film Kult: Die magischen Substanzen und bizarren Welten der kleinen Alice erinnerten die Hippies an ihre eigenen Drogen-Trips.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Das Dschungelbuch (2016) Die meisten Zuschauern kennen "Das Dschungelbuch" nur als Zeichentrickfilm.1994 wurde es als erste Disney-Produktion als Realverfilmung mit echten Schauspielern umgesetzt. 2016 kam noch mal ein Remake ins Kino - mit neuester 3D-Technik. Die Synchron-Stimmen waren mit Hollywood-Stars wie Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o und Scarlett Johansson prominent besetzt.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Das Dschungelbuch (1967) "Das Dschungelbuch" des Briten Rudyard Kipling erschien 1894. Es erzählt die Geschichte des Waisenjungen Mogli, der von Wölfen aufgezogen wird. Zusammen mit dem Panther Baghira und dem Bären Balu streift er fröhlich durch den Dschungel. Die Synchronisation der animierten Musical-Komödie fängt den Geist der 60er Jahre ein und machte den Film in Deutschland zum erfolgreichsten Streifen aller Zeiten.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Cinderella (2015) Der Film Cinderella brachte der englischen Schauspielerin Lily James in der Titelrolle den Karriere-Durchbruch, an ihre Seite gab Cate Blanchett die böse Stiefmutter. Die spektakulären Kostüme von Sandy Powell waren sogar eine Oscar-Nominierung wert. Lob bekam für den Film auch dafür, dass die Magie des Zeichentrickfilms nicht verloren gegangen sei.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Cinderella (1950) Disney stand kurz vor der Pleite, als der Zeichentrickfilm Cinderella 1950 in die Kinos kam. Zum Glück für das Studio war die Adaption von Charles Perraults Märchen ein voller Erfolg. Kritisiert wird von vielen die anti-feministische Rolle Cinderellas, denn das Mädchen setzt all seine Hoffnungen auf einen Traumprinzen. Andere sehen in ihr eine Rebellin gegen Gewalt in der Familie.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Die Schöne und das Biest (2017) Mit Produktionskosten von rund 200 Millionen Euro war die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" das teuerste Musical aller Zeiten. Es hat sich gelohnt: Der Film mit Emma Watson als Belle wurde ein Kassenschlager und spielte rund eine Milliarde Euro ein. Schlagzeilen machte der Film auch durch die schwule Figur LeFou, gespielt von Josh Gad. Damit bekam Disney seinen ersten LGBT- Charakter.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Die Schöne und das Biest (1991) Der animierte Film von 1991 basiert auf einem französischen Märchen. "Die Schöne und das Biest" war der erste Zeichentrickfilm, der für den Oscar als Bester Film nominiert war. Obwohl er am Ende leer ausging, gewann zumindest die Filmmusik zwei der begehrten Trophäen und außerdem gleich mehrere Grammys.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018) Disney ist nicht das einzige Studio, das seine Klassiker verfilmt. Der Trend ist auch nach Deutschland geschwappt, das gleich mehrere Kinderbücher erfolgreich auf die Leinwand brachte. Der Realfilm "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" basiert auf der gleichnamigen Geschichte von Michael Ende und war mit 25 Millionen Euro eine der teuersten Kinoproduktionen der deutschen Filmgeschichte.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Jim Knopf und der Lokomotivführer (1976) Das bekannte Marionettentheater "Die Augsburger Puppenkiste" hatte für seine Aufführung deutlich weniger Mittel zur Verfügung. Die erste Verfilmung von 1961 in Schwarz-Weiß war so erfolgreich, dass sie Abenteuer des Lokomotivführers Lukas und seines jungen Freundes 15 Jahre später noch mal in Farbe verfilmt wurden. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (kas)



In der Kritik: Rassismus und kulturelle Aneignung

Während der milliardenschwere Konzern sicher durch die Jahresabschlüsse navigiert, ist sein einstiges Kerngeschäft, die Märchenfilme, in die Kritik geraten. Wegen rassistischer Darstellungen in Klassikern wie "Dumbo" oder "Das Dschungelbuch" stattete Disney die Filme mit Warnhinweisen aus.Auf Kritik der kulturellen Aneignung wie etwa bei der Vermarktung des Ausspruchs auf Swalili "Hakuna Matata" von "König der Löwen" versucht der Konzern inzwischen sensibler mit dem Kulturgut anderer Nationen und Völker umzugehen. Und so startet nun zum 100. Jubiläum die langersehnte Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" - mit der schwarzen Hauptdarstellerin Halle Bailey.



In der Kleinen Olympiahalle in München startete am 18. April 2023 die internationale Ausstellungstournee "Disney100", zuvor feierte sie am 18. Februar 2023 die Premiere im Franklin Institute in Philadelphia, USA.