"Encanto": Hat Disney dazugelernt?

Die neue Disney-Animation "Encanto" erzählt das zauberhafte Abenteuer einer indigenen Großfamilie. Die Madrigals leben in einer verwunschenen Stadt in den Bergen Kolumbiens. Mit Ausnahme eines Kindes besitzt jedes Familienmitglied eine einzigartige Zauberkraft.

Um der Darstellung der indigenen Familie gerecht zu werden, haben die Filmemacher mit Vertretern der Zenú-Bevölkerung zusammengearbeitet. Was heute selbstverständlich scheint, war nicht immer so. Disney wird immer wieder kulturelle Aneignung und Bedienung rassistischer Narrative vorgeworfen. Eine Analyse von Disneys Filmografie.

Despektierliche Darstellungen in "Dumbo" (1941)

Eine Gruppe von Krähen sitzt auf einem Ast, eine von ihnen raucht eine Zigarre. Sie lachen, tanzen und singen, dabei machen sie sich lustig über den kleinen Elefanten "Dumbo" mit seinen großen Ohren, der ihnen traurig zuhört. Der Anführer der singenden Krähen-Gruppe heißt Jim Crow. Kein zufälliger Name - in den USA im 19. Jahrhundert stand er für das Stereotyp eines tanzenden, singenden Schwarzen. Eine Bühnenfigur, erschaffen von dem weißen Komiker Thomas D. Rice, der als Blackface auftrat.

Der Filmklassiker "Dumbo" (1941) - 2019 wurde der Stoff auch realverfilmt, mit eher enttäuschenden Kritiken

Dass diese Szene so nicht in Ordnung ist, gesteht Disney inzwischen ein: Sie erinnere an rassistische Minstrel-Shows, bei denen weiße Darsteller mit geschwärzten Gesichtern und zerfetzter Kleidung die versklavten Afrikaner auf den Plantagen der Südstaaten imitierten und verspotteten.

Auch der Anfang des Films ist mehr als fragwürdig: Zu sehen sind gesichtslose schwarze Arbeiter, die ein Zirkuszelt aufbauen. Dazu singen sie ein Lied, in dem es heißt: "Wir arbeiten den ganzen Tag, wir arbeiten die ganze Nacht. Wir haben nie lesen und schreiben gelernt. Wir sind fröhliche Hilfsarbeiter." Und weiter: "Wenn andere ins Bett gehen, schuften wir uns ab, bis wir sterben." Eine zynische Darstellung schwarzer Menschen in den USA und eine Verharmlosung der Geschichte der Sklaverei.

"Dumbo" ist nicht der einzige Disney-Film, in dem indigene Menschen oder solche aus anderen Kulturkreisen despektierlich dargestellt werden. Im Filmklassiker "Peter Pan" (1953) etwa sprechen die Ureinwohner Amerikas eine unverständliche Sprache und werden wiederholt als "Rothäute" bezeichnet.

Gründer der Disney Studios: Der US-amerikanische Filmproduzent Walt Disney begann seine Karriere als Reklamezeichner

Warnhinweis: "Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute"

Inzwischen hat Disney vor mehrere alte Filme wie "Dumbo", "Peter Pan" und "Aristocats" Warnhinweise eingebaut: "Dieses Programm enthält negative Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute." Mit diesen Einblendungen sollen Diskussionen angeregt werden, die eine integrative Zukunft ohne Diskriminierung ermöglichen sollen, so der Konzern.

Doch reicht ein Hinweis zu Beginn eines Filmes aus? Nein, sagt Keala Kelly. Die Filmemacherin lebt auf Hawaii und ist Kānaka Maoli, Ureinwohnerin der pazifischen Inselkette: "Ein solcher Warnhinweis ist eigentlich ein Freifahrtschein für Disney, die rassistischen Darstellungen aus der Vergangenheit aufzufrischen und beizubehalten. Der Konzern ist nicht bereit, Goldgruben wie Peter Pan aufzugeben. Denn es ist nicht nur der Film, der Milliardengewinne einbringt. Es ist das Merchandising und die ständigen Neuauflagen dieser Filme." Das Traurige dabei sei, dass die Menschen, deren Kultur Disney porträtiert, sich "am wenigsten wehren können, weil sie am meisten marginalisiert sind und eine Geschichte der Kolonialisierung hinter sich haben", so Keala Kelly.

Szene aus dem Film "Peter Pan" von 1953

Kulturelle Aneignung - damals und heute

Von "kultureller Aneignung" spricht man, wenn Bestandteile einer Kultur - etwa geistiges Eigentum, kulturelle Ausdrucksformen, Artefakte, Geschichte oder Wissensformen - von Mitgliedern einer anderen Kultur übernommen und dabei aus dem Kontext gerissen werden. Und zwar deshalb, damit sie dem eigenen Geschmack entsprechen oder um daraus Kapital zu schlagen. In der Disney-Filmografie finden sich mehrere Beispiele, wo Elemente einer bestimmten Kultur aufgenommen und zu Unterhaltungszwecken verändert wurden. So hat etwa der Film "Pocahontas" kaum noch etwas mit der Ursprungsgeschichte gemein: Aus einem zehn Jahre alten Mädchen machte Disney eine attraktive, leicht bekleidete Frau, die sich in John Smith, einen englischen Abenteurer und Kolonialisten, verliebt.

Aber nicht nur in alten Filmen wird Disney kulturelle Aneignung nachgesagt, auch neuere Werke werden kritisiert - etwa der Film "Vaiana" (2016, Originaltitel: "Moana"), der die Geschichte eines Inselvolks im Pazifik erzählt. Einer der Kritikpunkte: Disney habe sich bei der Kultur mehrerer pazifischer Völker bedient und einen Mix daraus gemacht: "Sie versuchen, unsere Kultur auszulöschen, indem sie sie kommerzialisieren. Wenn Disney nach Kolumbien ("Encanto") oder Norwegen ("Die Eiskönigin") nach Hawaii oder in den Pazifik ("Vaiana", "Lilo & Stitch") kommt, wird die dortige Kultur aus dem Kontext gerissen und demontiert, das ist wie Rosinenpicken", sagt die Filmemacherin Keala Kelly. "Sie kommen, machen eine Autopsie, ziehen das Organ heraus, das sie brauchen, und transplantieren es in ihre Frankenstein-Version von uns. Dann verfüttern sie es dem Publikum mit diesen niedlichen kleinen Kinderfiguren. Das ist eine industrialisierte Auslöschung von Völkern und Kulturen."

Szenenbild aus "Vaiana" (2016)

Kulturelle Aneignung sei das Gegenteil von kultureller Wertschätzung. "Es sind die Ureinwohner Hawaiis, die obdachlos sind, die früher sterben, die marginalisiert sind", so Keala Kelly. Disney schaffe lieber eine Phantasie über diese Ureinwohner als die Realität zu zeigen - denn diese klinge bei weitem nicht so schön: "Die Realität ist, dass wir nicht amerikanisch sein wollten und wollen. Dass wir das US-Militär nicht auf unserer Insel haben wollen. Und dass wir nicht wollen, dass Disney unsere Pilgerstätten instrumentalisiert." Keala Kelly möchte den "falschen Narrativen" entgegenwirken, sagt sie. Doch so einfach sei das nicht: "Ich werde wahrscheinlich nie eine erfolgreichere Filmemacherin sein. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie diese industrialisierten Narrative meine Kultur so vergewaltigen."

Hakuna Matata

Wenn der Profit vielversprechend ist, ergreift Disney auch juristische Schritte: Die Marke "Hakuna Matata" zum Beispiel meldete der Konzern bereits 1994 an, als der erste "König der Löwen"-Film in die Kinos kam. Das US-Patent- und Markenamt gewährte die Eintragung der Marke im Jahr 2003 - und Disney druckte den Spruch auf T-Shirts. Der Aktivist Shelton Mpala startete daraufhin eine Petition und beschuldigte den Konzern, mit einer fremden Kultur Geld zu machen.

Disney hat diese Fehler mit der Zeit erkannt. Der Konzern versucht nun vermehrt, authentische Geschichten zu erzählen und nicht über, sondern mit den Menschen aus anderen Kulturen zu sprechen und zusammenzuarbeiten. So gründete Disney etwa die Plattform "Stories Matter", auf der das Unternehmen nicht nur über die neue Herangehensweise beim Filmemachen spricht, sondern auch über die alten Fehler.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Der König der Löwen (2019) Donald Glover schenkt Simba seine Stimme und James Earl Jones spricht – wie schon im Original – Simbas Vater Mufasa. Der Titelsong ist von Beyoncé. Starbesetzung also für den neuen "König der Löwen". Im Gegensatz zum Original von 1994 wird die Neuverfilmung unter der Regie von Jonathan Favreau kein Zeichentrick-, sondern ein fotorealistischer Animationsfilm sein.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Der König der Löwen (1994) Es ist einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Inspiriert wurde die Geschichte von Shakespeares "Hamlet". Den weltbekannten Song "The Lion Sleeps Tonight" aus dem Soundtrack komponierte der Südafrikaner Solomon Linda bereits 1939 - im Abspann wurde sein Name aber nicht genannt. Seine Tochter beschwerte sich erfolgreich: Ihrer Familie wurde ein Teil der Tantiemen zugesprochen.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Aladin und die Wunderlampe (2019) Die Realverfilmung unter der Regie von Guy Ritchie kam in den USA am 24. Mai 2019 in die Kinos. Der Schauspieler Will Smith mutiert darin mit Hilfe neuester Computertechnik zum blauen Riesen "Genie". Der kanadische Schauspieler Mena Massoud (rechts) spielt die Hauptrolle, an seiner Seite Naomi Scott als Prinzessin Jasmine.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Aladin und die Wunderlampe (1992) Neben "Die kleine Meerjungfrau" (1989) und "Die Schöne und das Biest" (1991) gilt auch der auf einem arabischen Märchen basierende Film "Aladin und die Wunderlampe" als Vorreiter der sogenannten "Disney Renaissance". Unvergessen, wie kongenial Robin Williams dem Dschinn Genie seine Stimme lieh. Der Film wurde für seinen Unterhaltungswert für groß und klein gelobt und gewann zwei Oscars.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Dumbo (2019) Regisseur Tim Burton ist bekannt dafür, dass er Freaks und Außenseiter feiert. Kürzlich setzte er die neue Disney-Verfilmung des Klassikers "Dumbo" um. Mit seinen übergroßen Ohren ist der Elefant selbst im Zirkus ein Außenseiter und eine Lachnummer, was ihn sehr betrübt. In der Neuverfilmung mit dabei sind die Schauspieler Michael Keaton und Danny DeVito, die Musik komponierte Danny Elfman.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Dumbo (1941) Durch seine riesigen Ohren kann der kleine Elefant Dumbo fliegen - auch wenn er selbst diese Fähigkeit der winzigen Feder zuschreibt, die er immer mit sich trägt. Dieser frühe und einfach gehaltene Zeichentrickfilm ist mit 64 Minuten einer der kürzesten Disney-Filme, da die Produktionskosten im Krieg niedrig gehalten werden mussten.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Alice im Wunderland (2010) Regisseur Tim Burton war schon 2010 für die Neuverfilmung von "Alice im Wunderland" verantwortlich: mit Johnny Depp und Helena Bonham in den Hauptrollen. Der Film wurde ein Kassenschlager. Disney wollte mehr davon und produzierte 2016 eine Fortsetzung: diesmal ohne Burton.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Alice im Wunderland (1951) Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" wurde 1951 erstmals verfilmt, damals als Zeichentrickfilm. Aber der Streifen kam bei den Zuschauern zunächst nicht gut an; erst in den 1960er Jahren wurde der Film Kult: Die magischen Substanzen und bizarren Welten der kleinen Alice erinnerten die Hippies an ihre eigenen Drogen-Trips.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Das Dschungelbuch (2016) Die meisten Zuschauern kennen "Das Dschungelbuch" nur als Zeichentrickfilm.1994 wurde es als erste Disney-Produktion als Realverfilmung mit echten Schauspielern umgesetzt. 2016 kam noch mal ein Remake ins Kino - mit neuester 3D-Technik. Die Synchron-Stimmen waren mit Hollywood-Stars wie Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o und Scarlett Johansson prominent besetzt.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Das Dschungelbuch (1967) "Das Dschungelbuch" des Briten Rudyard Kipling erschien 1894. Es erzählt die Geschichte des Waisenjungen Mogli, der von Wölfen aufgezogen wird. Zusammen mit dem Panther Baghira und dem Bären Balu streift er fröhlich durch den Dschungel. Die Synchronisation der animierten Musical-Komödie fängt den Geist der 60er Jahre ein und machte den Film in Deutschland zum erfolgreichsten Streifen aller Zeiten.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Cinderella (2015) Der Film Cinderella brachte der englischen Schauspielerin Lily James in der Titelrolle den Karriere-Durchbruch, an ihre Seite gab Cate Blanchett die böse Stiefmutter. Die spektakulären Kostüme von Sandy Powell waren sogar eine Oscar-Nominierung wert. Lob bekam für den Film auch dafür, dass die Magie des Zeichentrickfilms nicht verloren gegangen sei.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Cinderella (1950) Disney stand kurz vor der Pleite, als der Zeichentrickfilm Cinderella 1950 in die Kinos kam. Zum Glück für das Studio war die Adaption von Charles Perraults Märchen ein voller Erfolg. Kritisiert wird von vielen die anti-feministische Rolle Cinderellas, denn das Mädchen setzt all seine Hoffnungen auf einen Traumprinzen. Andere sehen in ihr eine Rebellin gegen Gewalt in der Familie.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Die Schöne und das Biest (2017) Mit Produktionskosten von rund 200 Millionen Euro war die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" das teuerste Musical aller Zeiten. Es hat sich gelohnt: Der Film mit Emma Watson als Belle wurde ein Kassenschlager und spielte rund eine Milliarde Euro ein. Schlagzeilen machte der Film auch durch die schwule Figur LeFou, gespielt von Josh Gad. Damit bekam Disney seinen ersten LGBT- Charakter.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Die Schöne und das Biest (1991) Der animierte Film von 1991 basiert auf einem französischen Märchen. "Die Schöne und das Biest" war der erste Zeichentrickfilm, der für den Oscar als Bester Film nominiert war. Obwohl er am Ende leer ausging, gewann zumindest die Filmmusik zwei der begehrten Trophäen und außerdem gleich mehrere Grammys.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (2018) Disney ist nicht das einzige Studio, das seine Klassiker verfilmt. Der Trend ist auch nach Deutschland geschwappt, das gleich mehrere Kinderbücher erfolgreich auf die Leinwand brachte. Der Realfilm "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" basiert auf der gleichnamigen Geschichte von Michael Ende und war mit 25 Millionen Euro eine der teuersten Kinoproduktionen der deutschen Filmgeschichte.

Disney verfilmt Zeichentrick-Klassiker neu Jim Knopf und der Lokomotivführer (1976) Das bekannte Marionettentheater "Die Augsburger Puppenkiste" hatte für seine Aufführung deutlich weniger Mittel zur Verfügung. Die erste Verfilmung von 1961 in Schwarz-Weiß war so erfolgreich, dass sie Abenteuer des Lokomotivführers Lukas und seines jungen Freundes 15 Jahre später noch mal in Farbe verfilmt wurden. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (kas)



Neuausrichtung von Disney

Das Ende der 1990er-Jahre kann man als eine Art Neustart bei Disney bezeichnen. Es war die Zeit, in der eine Menge Veränderungen im Konzern vorgenommen wurden, inklusive der Neubesetzung nahezu der gesamten Chefetage. Authentische Geschichten müssen erzählt werden - aber vor allem müssen sie richtig erzählt werden. Jüngstes Beispiel ist "Die Eiskönigin II": Bevor dieser Film zustande kam, sah sich Disney gezwungen, eine Abmachung mit Vertretern der Sámi-Bevölkerung zu unterzeichnen, deren Kultur als Grundlage für beide Filme diente.

Auch mit "Encanto" beweist Disney, dass der Konzern aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und sich seiner Verantwortung bewusst ist. Um eine authentische Darstellung der Zenú zu schaffen, haben die Macher von "Encanto" eng mit Zenú-Künstlern und -Handwerkern zusammengearbeitet: "Meine Aufgabe war es, das Wissen darüber beizusteuern, wie man im Volk der Zenú das Süßgras bearbeitet", sagt Reinel Mendoza. "Und ich sollte die Geschichte des 'sombreros vueltiao' erzählen: wie man ihn herstellt, was die Flecken darauf in den einzeln Familien bedeuten und wie Flora und Fauna unsere Vorfahren bei der Arbeit inspiriert haben. Es war eine wichtige und sehr erfreuliche Aufgabe."

"Encanto" ist im Kino und ab dem 24. Dezember auf Disney+ zu sehen

Die von Reinel Mendoza gewebten Hüte sind traditionelle Handwerksprodukte der Zenú-Völker an der Karibikküste Kolumbiens. In den indigenen Gemeinschaften des Landes wurden und werden mehrere ähnliche Hutarten geflochten - der "sombrero vueltiao" ist zum Symbol der kolumbianischen Identität geworden.

"Es wird nicht die ganze Geschichte erzählt"

Für die Filmemacherin Keala Kelly ist eine solche Zusammenarbeit dennoch nicht ausreichend. Es werde nämlich nie die ganze Geschichte der Völker erzählt, sondern nur das Gute sei gewinnbringend für Disney: "In Kolumbien werden so viele indigene Menschen ermordet, weil sie für ihre Rechte eintreten. Glauben Sie, dass dies auch in 'Encanto' zu sehen sein wird?" Was Disney und Hollywood machen, nennt die Filmemacherin "Whitewashing". Alles werde verändert und neu arrangiert, um ein Märchen erzählen zu können, so Keala Kelly. "Das ist das amerikanische Narrativ über indigene Völker: verfälschte, verwässerte, schuldfreie kulturelle Unterhaltung."

Die Diskussion wird anhalten - und das ist auch notwendig. Disney ist sicherlich auf dem richtigen Weg. Ob es ausreicht, ist eine Frage der Perspektive. Disney ist ein Konzern mit einer enormen Wirkkraft, denn die Geschichten, die wir konsumieren, prägen unsere Wahrnehmung. Bleibt zu hoffen, dass Disney sich dieser Verantwortung bewusst ist.