10 Bayern, die Filmgeschichte geschrieben haben

Zunächst eine Entschuldigung. 10 Filmgrößen - und keine Frau dabei? Und das in Zeiten, in denen zu Recht ganz besonders auf die Benachteiligung von Frauen im Filmgeschäft geschaut wird? Wie kann das angehen?

Wir haben uns in unserer Rückschau auf Regisseure beschränkt, nicht auf Schauspieler. Regisseurinnen wären also willkommen gewesen. Und unsere Filmgrößen sollten tatsächlich aus Bayern stammen. Die allermeisten Filmregisseurinnen, die man gemeinhin mit Bayern in Zusammenhang bringt, Doris Dörrie oder Caroline Link zum Beispiel, Leni Riefenstahl aus früheren Zeiten, sind "nur" Hinzugezogene.

Zehn bayrische Pfundskerle also, alle männlich - vielleicht sagt das aber auch etwas darüber aus, wie die bayrische Gesellschaft tickt. Man sollte einmal drüber nachdenken. Gerade in diesen Tagen, in der Politik in München vor allem von männlichen Alphatieren gemacht wird!

Bayrische Talentschmiede: Die Münchner Filmhochschule

Dass in Bayern auch ein Herz des deutschen Films schlägt, ist keine Frage. Schon zu Stummfilmzeiten wurde in München produziert und gedreht, Karl Valentin war einer der ersten. Fast ebenso früh wurden in der bayrischen Landeshauptstadt Studios errichtet, die großen Bavaria-Studios im Süden der Stadt zeugen bis heute davon. Auch sie sind Bestandteil bayrischer und deutscher Filmhistorie.

Eine der besten deutschen Filmhochschulen ist in München beheimatet, dort sind einige tolle Filmfestivals angesiedelt wie überhaupt die Kinoszene der bayrischen Landeshauptstadt eine der vitalsten der Republik ist.

Bayern, und nicht nur München, hat aber auch als Filmkulisse eine ruhmreiche Geschichte. Dass viele deutsche Regisseure, unsere zehn Genannten sowieso, die Landeshauptstadt aufsuchten um dort ihre Filme zu drehen, ist logisch. Bayern hat viel zu bieten. Das sprach sich auch im Rest der Filmrepublik rum. Auch Edgar Reitz, gebürtiger Rheinland-Pfälzer, erkor München irgendwann zu seiner Heimatstadt. Sein legendäres "Heimat"-Epos spielte im Westerwald, seine wunderbare Fortsetzung "Die zweite Heimat - Chronik einer Jugend" spielte in München - und gehört zu den schönsten München-Filmen überhaupt.

Ingmar Bergman drehte 1977 "Das Schlangenei" in den Bavaria-Studios

Auch ausländische Regisseure von Weltruf sind nach München und Bayern gekommen um dort zu drehen, oft in den Bavaria-Studios. Stanley Kubrick und Ingmar Bergman, Luchino Visconti und Orson Welles sind nur die bekanntesten.

Natürlich darf man das Bayern-Bild, das in vielen Heimatfilmen früherer Jahrzehnte von Land und Leuten gezeichnet wurde, auch kritisch sehen. In den 1950er Jahren waren die Regisseure des vielgescholtenen deutschen Heimatfilms selbst dran Schuld, dass Klischees von Heimat und Bayern in die Welt hinausposaunt wurden. Auch auf die sogenannten "Lederhosenfilme" der frühen 70er Jahre, als die Sexfilmindustrie in der Bundesrepublik blühte und ihr Herz in Bayern schlug, dürften die meisten heute verschämt zurückblicken. Die Regisseure jüngerer Generationen rückten dieses einseitige Bayern-Bild dann im sogenannten "Neuen Heimatfilm" später mehrfach wieder zurecht.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 10: Zur Sache Schätzchen Der Komödienerfolg des "Neuen Deutschen Films". May Spils humoristischer Geniestreich aus den 1960er Jahren: Uschi Glas und Werner Enke als charmant-verspieltes Paar, das auch die gesellschaftlichen Gegensätze der Stadt auf den Punkt brachte. "Zur Sache Schätzchen" ist Pop-Kino mit einem Hauch Revolte, ein anarchistischer Spaß mit viel München-Kolorit.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 9: Bierkampf Herbert Achterbusch ohne München - das ist eigentlich undenkbar. Kaum ein deutscher Filmregisseur ist so eng an eine Stadt gebunden wie er. Und wofür steht für viele Auswärtige die Stadt? Das Oktoberfest! 1977 drehte Achternbusch seinen Film "Bierkampf" auf der Wies'n. Der Regisseur als sein eigener Hauptdarsteller in einer Polizeiuniform - ein herrlich absurder Spaß!

Die 10 schönsten München-Filme Platz 8: Der Sonderling Der erste abendfüllende Spielfilm mit dem Münchner Original Karl Valentin und seiner Partnerin Liesl Karlstadt. Die Dreharbeiten fanden in Geiselgasteig statt. Valentin ohne München ist genauso unvorstellbar wie Achternbusch ohne München. In "Der Sonderling" versucht sich Valentin ständig umzubringen - ohne Erfolg. Schwarzer Humor à la Valentin in der bayrischen Hauptstadt - urkomisch!

Die 10 schönsten München-Filme Platz 7: Angst essen Seele auf Rainer Werner Fassbinder drehte im Herbst 1973 einen seiner schönsten, traurigsten und emotionalsten Filme. Die Liebesbeziehung zwischen der älteren Emma (Brigitte Mira) und ihrem jungen Freund Ali (El Hedi Ben Salem) spielt in München. Auch wenn die Stadt hier nicht mit Postkartenansichten daherkommt, so ist "Angst essen Seele auf" auch heute noch ein sehenswerter, zudem aktueller München-Film.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 6: Rossini Zeigt Fassbinder das München der Hinterhöfe, so fiel der Blick des Filmregisseurs Helmut Dietl eher auf die Schicki-Micki-Szenerie der Stadt. Am schönsten wohl in dem 1997 gedrehten Film "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Hier wird ein berühmtes Szene-Lokal zum Hauptdarsteller - und München leuchtet in abendlichen Farben.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 5: Mr. Arkadin Auch der große Orson Welles nutze Schauplätze der Stadt für einen seiner wenigen fertiggestellten Filme. "Mr. Arkadin" (dt. Titel": "Herr Satan persönlich") zeigt den Meister (hier rechts neben Robert Arden) in einer seiner Lieblingsrollen: als geheimnisumwitterte, mystische Gestalt. Die Dreharbeiten fanden im Dezember 1954 in München statt, im Herzen der Stadt am Jacobsplatz.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 4: Lola Montez Ein paar Monate nach Welles drehte der deutsch-französische Regisseur Max Ophüls in der bayrischen Metropole seinen wunderschönen Historienfilm "Lola Montez". Die Geschichte der Tänzerin Lola Montez, Mätresse des bayrischen Königs Ludwig I, wurde farbenprächtig u.a. im Englischen Garten und im Zelt von Zirkus Krone gedreht. Die Hauptrolle spielte der damalige europäische Superstar Martine Carol.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 3: Letztes Jahr in Marienbad "Letztes Jahr in Marienbad" von Alain Resnais wurde zu Beginn der 60er Jahre nicht im tschechischen Marienbad gedreht, sondern in München. Der Franzose Resnais und sein Kameramann Sacha Vierny nahmen die wunderbaren Schloss- und Parkansichten in Nymphenburg und Schleißheim auf. Einer der ästhetisch eindrucksvollsten Filme der Kinogeschichte ist so ein verkappter München-Film.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 2: München - Geheimnisse einer Stadt Einen der schönsten München-Filme kann man weder als Spiel- noch als Dokumentarfilm einordnen. Der im Jahr 2000 vom Regisseur Dominik Graf und dem Kritiker Michael Althen gedrehte "München - Geheimnisse einer Stadt" ist ein poetisch-verspielter Filmessay mit dokumentarischen und inszenierten Passagen. Will man ins Herz dieser Stadt vordringen - dieser Film verrät ein paar Geheimnisse.

Die 10 schönsten München-Filme Platz 1: Die zweite Heimat Ins München der 1960er Jahre entführte uns der Filmregisseur Edgar Reitz 1992 mit seiner zweiten "Heimat". Reitz' Saga begann im Hunsrück und wurde in München fortgesetzt. Da entfaltet sie eine bezaubernde Mischung aus Nostalgie und Avantgarde, aus Spielfreude und Melancholie. Nur selten war München sympathischer und freundlicher, offener und schöner als in Edgar Reitz "Die zweite Heimat". Autorin/Autor: Jochen Kürten



Viele Bayern sehen sich noch heute umgrenzt von Feinden, viele Filme haben das widergespiegelt. Diana Kainz schreibt im "Historischen Lexikon Bayerns": "Das Ausland wird aus bayrischer Perspektive über die Jahrzehnte hinweg stets als potentielle Bedrohung wahrgenommen. Was aus der Fremde kommt (und dazu zählt neben dem faktischen topographischen Ausland auch das nicht-bayrische Deutschland) wird in der Regel mit expliziter Ablehnung oder wenigstens skeptisch betrachtet. Bedrohung des Eigenen durch Fremdes findet sich in allen Genres als zentraler Anlass für Konflikte." In diesen Sätzen steckt auch viel von dem was zur Zeit in der politischen Debatte zu hören ist.

Bayern hat also viele Befürworter, aber mindestens ebenso auch viele Menschen, die sich an Bayern und Bayernbildern reiben. Film und Fernsehen zeigen dieses lebendige Bild des Bundeslands Bayern und der Landes-Hauptstadt München.