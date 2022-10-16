Звільнення Криму можливе до літа - Ходжес

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 жовтня. На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 16 жовтня (час київський).

++18.30++

ФРН у рамках запланованої місії ЄС з навчання українських військовослужбовців має намір прийняти 5 тисяч військових України, повідомило в неділю німецьке видання ntv. За його даними, військові братимуть участь у базових тренуваннях у рамках місії ЄС, а більш досвідчені солдати пройдуть спецпідготовку. Зокрема, у Бундесвері українських військових навчать використовувати системи ППО IRIS-T. Загалом місія ЄС планує навчити 15 тисяч українських військових.

++17.40++

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай вважає, що його країна повинна почати постачати зброю до України. "Сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - написав Шай у Twitter у неділю.

++17.17++

Звільнення українською армією окупованого Росією Кримського півострова можливе до літа наступного року, вважає колишній командувач сухопутними військами США в Європі, старший радник незалежної організації захисту прав людини Human Rights First Бен Ходжес. "Коли я дивлюся на ситуацію, то бачу, що становище росіян погіршується з кожним тижнем. Кажуть, що війна - це випробування волі та логістики - і за обома пунктами Україна значно переважає", - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ходжес, переконаний, що "росіяни повинні програти цю війну, інакше вони спробують знову через два-три роки".

++16.50++

Понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з Росії до Ізраїлю після початку війни РФ проти України, пише британська газета The Guardian. Згідно з даними Єврейського агентства для Ізраїлю ("Сохнут"), на яке посилається видання, за останні сім місяців щонайменше 26 тисяч росіян з єврейським корінням прибули до Ізраїлю, а ще 35 тисяч подали документи на репатріацію. Російська влада при цьому чинить тиск на "Сохнут", який допомагає в питаннях репатріації - мін'юст РФ у липні зажадав ліквідувати представництво організації в Росії.

++16.30++

У Білорусі буде дислоковано до 9 тисяч військових Росії в рамках спільного "регіонального угруповання" двох країн, повідомили у білоруському міноборони у неділю.

++15.59++

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче. "Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто", - сказав Гроссі в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия 1".

ГУР оголосило винагороду за затримання Гіркіна

++15.32++

Головне управління розвідки міноборони України оголосило нагороду в 100 тисяч доларів за затримання колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). 15 жовтня дружина Гіркіна опублікувала фото з ним, одягненим у військову форму, що може бути підтвердженням низки повідомлень серед російських Telegram-каналів, згідно з якими Гіркін вирушив на фронт "добровольцем" - начальником штабу або заступником командира батальйону. В Україні Гіркіна розшукують за звинуваченнями у терористичній діяльності, тортурах, вбивствах та порушенні державного суверенітету. Його також оголошено у міжнародний розшук Нідерландами у зв'язку з катастрофою цивільного авіарейсу MH17 у 2014 році, який було збито сепаратистами із самопроголошених "народних республік" Донбасу.

++15.25++

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) зростає загроза аварії через постійні проблеми з живленням. Його відсутність може призвести до зупинки системи охолодження, що своєю чергою матиме наслідком розплавлення паливних стрижнів реакторів, подібно до того, як це сталося на японській АЕС "Фукусіма". В цілому ситуація останніми тижнями погіршується, наголосив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, витримки з якого опублікувала агенція dpa.

"Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - розповів Котін.

++15.10++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що підтримка протиповітряної оборони України є наразі важливішою, ніж постачання бойових танків. "Ми саме на початку цього тижня побачили, наскільки важливим є протиповітряний захист. На щастя, половина ракетних ударів, спрямованих на Київ, змогли перехопити, зокрема й завдяки нашим постачанням зброї", - сказала політикиня в інтерв'ю телеканалу Phoenix у неділю. Тому, додала Бербок, "зараз є подальша підтримка у сфері протиповітряного захисту". Що ж стосується танків, то Бербок нагадала, що Німеччина бере участь у так званих кругових постачаннях танків, надаючи іншим країнам сучасні танки в обмін на передані ними Україні танки радянського виробництва. Також вона відзначила й той факт, що українська армія змогла завдяки успіхам на фронті захопити російські трофейні танки, які зараз використовуються ЗСУ.

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++14.43++

Сербія тимчасово закриває своє посольство в Києві. Як зазначається в повідомленні на сайті посольства , цей захід проводиться з "метою захисту безпеки" персоналу. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва працюватимуть у Белграді "до моменту створення умов для повернення", йдеться в повідомленні на сайті сербського посольства.

++14.12++

16 жовтня з портів "Одеса" та "Південний" відправлено чотири судна зі 140 тисячами тонн української агропродукції, повідомило міністерство інфраструктури України на своїй Facebook-сторінці. Судна мають доставити вантаж агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. "Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тисячі тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тисячі тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія)", - йдеться в повідомленні відомства.



++13.57++

Жителі центрального регіону України 15 жовтня ввечері знизили споживання електроенергії на 3,5 відсотка, що дало змогу не вдаватися до примусових відключень, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго". "Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами", - йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в неділю.



За даними НЕК, споживачі Києва та області разом знизили споживання на сім відсотків, Житомирської області - на 5 відсотків, Черкаської – на 2,6 відсотка, а найсвідомішими щодо зменшення споживання виявилися жителі Чернігівської області, чий результат щодо скорочення споживання становив майже 20 відсотків. "Загалом учора ввечері в усьому центральному регіоні споживання зменшилося на 3,5 відсотка порівняно з попередніми вихідними. Така економія дорівнює потужності одного енергоблоку ТЕЦ", - уточнили в "Укренерго", подякувавши всім споживачам за допомогу.



Водночас там зазначили, що необхідність ощадити електроенергію в пікові години, особливо у вечірні, залишається.

Іран постачатиме Росії свої балістичні ракети для ударів по Україні

++13.27++

Тегеран готовий постачати Росії не тільки дрони для застосування їх проти України, а й балістичні ракети, пише американське видання The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в органах безпеки США. За словами співрозмовників, ще 18 вересня Тегеран направив до Росії свою делегацію для досягнення домовленостей щодо додаткових поставок іранської зброї до РФ, в тому числі іранських ракет класу "земля-земля". Як свідчать дані американської розвідки, йдеться про партію балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких оцінюється в 300 і 700 кілометрів відповідно.



Також Іран готує нові партії безпілотних літальних апаратів для Росії, зокрема "десятки" додаткових БПЛА Mohajer-6 і ще більше безпілотників типу Shahed-136, йдеться в статті видання.

++12.24++

Російські пропагандистські інформресурси й Telegram-канали повідомляють про вибухи над Бєлгородом. За інформацією РИА "Новости", в Бєлгороді спрацювала система протиповітряної оборони, всього пролунало мінімум 16 вибухів. Українська сторона поки не прокоментувала цю інформацію.

++12.00++

Російські пропагандистські інформресурси повідомляють про обстріл будівлі так званої "міської адміністрації" Донецька. За даними "РИА Новости", споруда зазнала пошкоджень унаслідок "обстрілу з боку українських військ".

++11.51++

Російські війська обстріляли Миколаївщину з берегового ракетного комплексу "Бастіон", повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "За інформацією ОК "Південь", ворог атакував Миколаївську область із берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" із тимчасово окупованого Криму. Без втрат", - написав Кім у Telegram-каналі.

++11.41++

Унаслідок ворожих обстрілів у Пологівському районі Запорізької області зруйновано дві школи, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "Сьогодні вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо. Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля. Постраждалих немає", - написав Старух у Telegram-каналі.



++11.31++

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах області, внаслідок чого є поранені серед мирного населення, повідомив у Telegram-каналі голова ОВА Олег Синєгубов. "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 особи: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку", - написав Синєгубов.

++11.05++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав війну Росії проти України однією з причин посилення голоду в світі. На думку федерального президента, цей фактор, а не лише зміни клімату, призвів до погіршення ситуації з недоїданням і голодом у багатьох регіонах. У своїй промові з нагоди відзначення в неділю, 16 жовтня, Всесвітнього дня продовольства, Штайнмаєр наголосив, що ця війна призвела до перебоїв з постачанням зерна, продовольства і добрив. Говорячи про проблему посилення голоду в світі, федеральний президент сказав: "Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України".

++10.39++

Влада російської Бєлгородської області повідомила, що під час "теракту" на полігоні, скоєному 15 жовтня, місцеві громадяни не постраждали, але загинули жителі інших регіонів. Про це поінформував у своєму Telegram-каналі глава обласної адміністрації В'ячеслав Гладков.



Напередодні на одному з полігонів, на якому російські військові проводять підготовку мобілізованих, унаслідок стрілянини, за даними міноборони РФ, загинули 11 людей, ще 15 були поранені. У відомстві подію назвали "терористичним актом", вчинений двома іноземними громадянами. Нападники обстріляли особовий склад підрозділу. Самі вони загинули в результаті вогню у відповідь. За непідтвердженими даними низки ЗМІ , мова може йти про двох громадян Таджикистану, а до інциденту призвів конфлікт на релігійному ґрунті.



++10.15++

Росія витрачає свій арсенал високоточної новітньої зброї швидше, ніж встигає поповнювати запаси цих видів озброєнь. А такі масовані обстріли, як 10 вересня, коли по Україні було випущено понад 80 крилатих ракет, тільки прискорюють вичерпання запасів таких озброєнь. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter міноборони країни в неділю, 16 жовтня.





"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не в змозі виробляти високоточні новітні зразки озброєнь з таким темпом, з яким вони витрачаються. Завдані удари свідчать про подальше зменшення арсеналу російських ракет далекого радіусу дії, що, ймовірно, обмежить у майбутньому їхню (військ РФ. - Ред.) здатність вражати бажану для них кількість цілей", - йдеться в аналізі.

++09.44++

Радник глави офісу президента України Михайло Полодяк відреагував на рішення американського підприємця Ілона Маска продовжити фінансувати Starlink в Україні. У своєму дописі в соцмережі Twitter Подоляк у жартівливій формі подякував Маску за його рішення. Натякаючи на героїв культової фантастичної кіноепопеї "Зоряні війни", Подоляк написав: "Ти мав знищити сітхів… Тож ти так і вчинив. Дякую, що приєднався до правильної сторони! Україна це цінує)".



++08.47++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще троє отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram-каналі. "За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 3 особи за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.



++08.40++

Російські окупаційні війська вночі обстріляли Нікополь, внаслідок чого було поранено чоловіка, у місті пошкоджено кілька газопроводів та ліній електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Найгарячіше було у Нікополі. Туди прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік. Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - написав Резніченко в Telegram-каналі. У Марганецькій громаді постраждалих через обстріл немає, додав посадовець.

++08.30++

Для російських окупаційних військ умови взимку будуть складнішими, аніж для українських сил, які вестимуть наступ. Таку думку висловив військовий експерт, колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті, генерал-лейтенант Бен Ходжес в ефірі українського телеканалу "Еспресо" . На переконання Ходжеса, українські війська спираються на підтримку власного народу, а росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені та будуть змушені протистояти потужним атакам українського війська. Експерт також вважає, що ЗСУ й надалі отримуватимуть успіхи на полі бою, хоч їхнє просування відбуватиметься повільніше.

++08.19++

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари по населених пунктах України, а також здійснили до 60 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних Сил України в ранковому зведенні. "Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це - Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині", - сказано у зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.



++07.58++

Російська ПВК Вагнера й надалі намагається взяти гору над міноборони Росії, пише в своєму щоденному огляді Інститут вивчення війни (ISW). На підтвердження своїх висновків, аналітики інституту наводять той факт, що ПВК Вагнера вирішила передати чотири позашляховики військовослужбовцям 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту, що перебувають у Херсонській області, після того, як 14 жовтня ті оприлюднили в Telegram відео, в якому нарікали, що у них лише один БТР на 80 осіб, і це сильно обмежує їхні бойові можливості. Тоді ж вони повідомили, що з перших днів війни ведуть бойові дії в цьому районі без перерв і ротацій.



Рішення передати базове обладнання одному з підрозділів російських сухопутних військ може бути неявною критикою однозначної неспромоги міноборони РФ забезпечити своїх військових таким необхідним оснащенням, зазначає ISW. "Це ватре уваги на тлі попередньої оцінки про те, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити свої сили від звичайних сил міноборони РФ", - підкреслили в ISW.

++07.47++

США закликають ЄС збільшити пряму фінансову допомогу Україні, повідомляє американське видання The Washington Post . За даними видання, міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала міжнародних партнерів Вашингтона прискорити швидкість та збільшити суми фінпідтримки України.

За даними неназваного джерела видання, цього тижня Єллен порушила питання збільшення допомоги Україні на приватній зустрічі в Міжнародному валютному фонді з виконавчим віцеголовою Єврокомісії Валдісом Домбровскісом і єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні.

У Вашингтоні натякають зокрема, що ЄС варто було б надавати Україні більше прямої допомоги, яку не потрібно буде повертати, а Євросоюз й досі значну частину своєї підтримки Україні надає в вигляді кредитів, зазначає видання.

++07.26++

За суботу російські окупаційні війська провели 8 артилерійських та мінометних обстрілів Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За даними посадовця, було зафіксовано 104 прильоти. Крім того, росіяни завдали 1 авіаудару, було випущено 6 ракет, додав Живицький. "У всіх випадках - попередньо, без жертв і руйнувань", - зазначив голова Сумської ОВА в Telegram-каналі.



++07.01++

Франція проведе вишкіл до 2000 українських військових, заявив виданню Le Parisien французький міністр оборони Себастьєн Лекорню. Солдати ЗСУ будуть приряджені до французьких підрозділів на кілька тижнів. За словами урядовця, президент Еммануель Макрон вже схвалив цей план. Міністр також повідомив, що Франція передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale, кількість яких "узгоджується з українцями, але вона буде істотною, щоб дозволити їм захищати своє небо".