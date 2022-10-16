100 тисяч доларів: ГУР оголосило винагороду за Гіркіна

Також винагороду за Ігоря Гіркіна пообіцяли п'ятеро українських приватних осіб. Гіркіна розшукують як в Україні, так і в світі у справі про катастрофу рейсу рейсу MH17, а також через інші злочини.

Після того, як в російських соцмережах з'явилася інформація, що колишній командир oзброєних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігор Гіркін бере участь у війні Росії проти України, головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України пообіцяло виплатити 100 тисяч доларів "за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон", повідомив Telegram-канал ГУР у неділю, 16 жовтня.

В українські розвідці нагадали, що Служба безпеки України і Офіс генпрокурора порушили проти Гіркіна низку кримінальних проваджень "за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету". Жоден російський воєнний злочинець не уникне покарання, наголосили в ГУР міноборони.

Винагороду пропонує не тільки розвідка

Напередодні винагороду за Гіркіна по 10 тисяч доларів (кожен) також пообіцяли голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, військовий і письменник Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та активіст Сергій Стерненко.

Хто такий Ігор Гіркін

Гіркін довгий час служив у Федеральній службі безпеки Росії. В інтерв'ю російським ЗМІ він заявляв, що брав участь в операціях російських силовиків під час окупації Криму Росією в 2014 році, а з квітня 2014 року - брав активну участь в окупації Донбасу. Був першим "міністром оборони ДНР" з травня по серпень 2014 року.

Є одним з чотирьох обвинувачуваних у справі про катастрофу пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у липні 2014 року. У липні 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила Гіркіна у міжнародний розшук. Для всіх чотирьох обвинувачених у справі MH17 правоохоронці вимагають довічного ув'язнення.