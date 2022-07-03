24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 3 липня (час київський).

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Зранку в неділю РФ вдарила по Криворізькому району Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, росіяни кілька разів влучили по дачному масиву у Зеленодольську, внаслідок чого зруйновані три будинки, ще один зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Внаслідок атак РФ 2 липня на Донеччині загинули чотири людини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. П'ятеро людей були поранені, зокрема двоє дітей у Добропіллі.

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ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі - мер

Вночі в неділю Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі Запорізької області, повідомляє мер міста Іван Федоров. За його словами, ЗСУ нанесли по ній понад 30 ударів. Місто затягнуте димом, каже Федоров. "Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!", - наголосив мер.

Також Федоров повідомив, що 2 липня в місті зійшов із рейок російський бронепоїзд з боєприпасами. За його словами, це сталося "завдяки силам спротиву".

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Ситуація в Лисичанську

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, пише в ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті", - йдеться в повідомленні Гайдая.

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) сказано, що, ймовірно, українські сили навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. "Геолокаційні записи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська так, ніби українських сил мало або зовсім не лишилося в місті", - йдеться в повідомленні. В ISW також прогнозують, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, що залишилася, в найближчі дні, а тоді зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.

++08.12++

Зведення генштабу ЗСУ

Збройні сили України відбили штурм росіян неподалік Прудянки на Харківщині, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Неподалік Мазанівки Донецької області сили РФ намагалися наступати, втім отримали відсіч і відійшли. Спроба наступу була також в районі населеного пункту Спірне на Донеччині, де зараз тривають бойові дії.

У зведенні зазначається, що армія РФ обороняє раніше зайняті позиції на Харківському та Слов'янському напрямках, намагається закріпитися в районі міст Лисичанськ Луганської області та Верхньокам'янка Донецької. На Південнобузькому напрямку РФ зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони України на ймовірних напрямках наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки до наступу наразі нема, зазначають у генштабі. У Білорусі з 1 липня розпочали ротацію підрозділів армії країни у Брестській області, а також посилюють систему протиповітряної оборони за рахунок підрозділів східного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Під вогнем РФ - населенні пункти Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з танків, артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Водночас українська авіація знищила близько 20 одиниць російської техніки та два польових склади боєприпасів 2 липня, йдеться у зведенні.

++07.51++

У російському Бєлгороді заявляють про жертви після "серії гучних звуків"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що орієнтовно о третій ночі в Бєлгороді "було чути серію гучних звуків" - "імовірно, спрацювала протиповітряна оборона".

За його словами, станом на шосту ранку є троє загиблих, двоє поранених, у тому числі дитина 10 років і чоловік у важкому стані, та двоє травмованих, а також є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.

Раніше Росія звинувачувала Україну в ударі по нафтобазі в Бєлгороді, а також в інших обстрілах області.

Читайте також: У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів

++07.25++

2610 населених пунктів України перебувають під окупацією РФ - Зеленський

2610 українських населених пунктів перебувають під російською окупацією, в той час як 1027 міст і сіл уже вдалося звільнити, повідомив у відеозверненні за підсумком 129-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Більшість із них потребує відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново", - сказав він.

Зеленський зауважив, що звільнені громади Україна відновлює власними силами, але відбудову по всі країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародних партнерів. За його словами, питанню відбудови України буде присвячена спеціальна конференція в Лугано у Швейцарії, яка стартує в понеділок, 4 липня.

Читайте докладніше: Зеленський: Понад 2,6 тисячі населених пунктів України - в окупації