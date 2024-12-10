Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський на тлі дискусій щодо зниження мобілізаційного віку наголосив, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Таким чином він підтвердив тези, які раніше озвучували українські посадовці - як на умовах анонімності, так і ні.

"Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", - йдетьс в дописі Зеленського в соціальній мережі Х у вівторок, 10 грудня.

Напередодні речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що США дали зрозуміти Україні, що якщо вона забезпечити додаткові сили для участі у бойових діях, Америка і союзники "будуть готові оснастити ці сили і навчити". Водночас він наголосив, що рішення щодо складу Збройних сил - це рішення України.

Нагадаємо, наприкінці листопада американське інформаційне агентство Associated Press (АР) написало, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність ЗСУ шляхом призову більшої кількості військовослужбовців. Високопоставлений представник Білого дому заявив на умовах анонімності, що так само Україні варто було би переглянути мобілізаційне законодавство, щоб дозволити призов до армії з 18 років. А згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Україні доведеться ухвалити важливі рішення щодо мобілізації".

Зеленський: У Парижі з Трампом і Макроном була дуже продуктивна розмова

Нині головним пріорітетом України є спільна з партнерами робота над тим, як завершити війну, розв'язану Росією проти України, зазначив Зеленський. На тлі цього він наголосив, що його розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі на полях урочистого відкриття Собора Паризької Богоматері після реконструкції була "дуже продуктивною". Президент України висловив вдячність Макрону за організацію цієї зустрічі, а Трампу - "за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо".

"Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів - того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність - єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, - а також сильні позиції та гарантії миру", - зазначив Зеленський.

"Я сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", - переконаний український президент.

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