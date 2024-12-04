  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиРосійська Федерація

Блінкен: Україні потрібні важкі рішення щодо мобілізації

Валерій Сааков
4 грудня 2024 р.

Рішення щодо подальшої мобілізації в Україні - важкі, але необхідні, наголосив Блінкен після дводенної зустрічі з колегами по НАТО. На його думку, проведення мобілізації - це "критично важливо".

https://p.dw.com/p/4nkNL
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен
Білнкен переконаний, що Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізаціїФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що Україні доведеться ухвалювати рішення про подальшу мобілізацію військ для подальшої відсічі російської агресії. Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив у середу, 4 грудня, після дводенної зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення", - визнав Блінкен. "Це критично важливо, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій мусять бути люди, щоб протистояти російській агресії", - додав Блінкен, якого цитує агенція Reuters.

Союзники прагнуть прискорити шлях України до НАТО

Держсекретар США також запевнив, що союзники по НАТО прагнуть прискорити шлях України до Альянсу і забезпечити її всіма необхідними для цього ресурсами.

"Україна йде універсальним шляхом до членства в НАТО, але ми зосереджені на цьому практично. Ми створили спеціальне командування НАТО, метою якого є допомогти Україні прискорити цей шлях до членства. Однією з речей, на якій ми зосередилися, було забезпечення того, щоб це командування було повністю забезпечене ресурсами. І тепер країни активізувалися, щоб переконатися, що вони мають людей на місці, щоб зробити командування оперативним", - сказав Блінкен, якого цитує мовник "Голос Америки".

Йдеться, нагадаємо, про місію з підтримки України з командним центром в німецькому Вісбадені (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). До його завдань входитиме, зокрема, координація поставок зброї Україні та навчання українських військових. Очікується, що командування запрацює до кінця 2024 року.

Читайте також: Блінкен: США посилять допомогу Україні до приходу Трампа

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Марк Рютте

Рютте: Україна має вступати в перемовини з Росією з позиції сили

Рютте: Україна має вступати в перемовини з Росією з позиції сили

Україна має отримати більше допомоги від західних союзників, щоб вступати в перемовини з Росією з позиції сили, наголосив генсек НАТО Марк Рютте. Це нині є пріорітетом, заявив він, відповідаючи на запитання DW.
Політика4 грудня 2024 р.
Генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартирі Альянсу

Рютте: НАТО має зосередитися на військовій допомозі України, а не на форматі мирного урегулювання

Рютте: НАТО має зосередитися на військовій допомозі України, а не на форматі мирного урегулювання

Замість обговорення можливих сценаріїв припинення війни в Україні, країнам-членам Альянсу варто зосередитися на обговоренні шляхів подальшого озброєння України, переконаний генсек НАТО Марк Рютте.
Конфлікти3 грудня 2024 р.
Держсекретар США Ентоні Блінкен

Блінкен: Участь солдатів з КНДР у боях вимагає "жорсткої відповіді" і отримає її

Блінкен: Участь солдатів з КНДР у боях вимагає "жорсткої відповіді" і отримає її

Водночас генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія розплачується з КНДР технологіями, зокрема ракетними.
Конфлікти13 листопада 2024 р.
Більше публікацій