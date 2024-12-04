Блінкен: Україні потрібні важкі рішення щодо мобілізації

Блінкен: Україні потрібні важкі рішення щодо мобілізації4 грудня 2024 р.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що Україні доведеться ухвалювати рішення про подальшу мобілізацію військ для подальшої відсічі російської агресії. Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив у середу, 4 грудня, після дводенної зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.
"Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення", - визнав Блінкен. "Це критично важливо, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій мусять бути люди, щоб протистояти російській агресії", - додав Блінкен, якого цитує агенція Reuters.
Союзники прагнуть прискорити шлях України до НАТО
Держсекретар США також запевнив, що союзники по НАТО прагнуть прискорити шлях України до Альянсу і забезпечити її всіма необхідними для цього ресурсами.
"Україна йде універсальним шляхом до членства в НАТО, але ми зосереджені на цьому практично. Ми створили спеціальне командування НАТО, метою якого є допомогти Україні прискорити цей шлях до членства. Однією з речей, на якій ми зосередилися, було забезпечення того, щоб це командування було повністю забезпечене ресурсами. І тепер країни активізувалися, щоб переконатися, що вони мають людей на місці, щоб зробити командування оперативним", - сказав Блінкен, якого цитує мовник "Голос Америки".
Йдеться, нагадаємо, про місію з підтримки України з командним центром в німецькому Вісбадені (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). До його завдань входитиме, зокрема, координація поставок зброї Україні та навчання українських військових. Очікується, що командування запрацює до кінця 2024 року.
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