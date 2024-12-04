Блінкен: Україні потрібні важкі рішення щодо мобілізації

Рішення щодо подальшої мобілізації в Україні - важкі, але необхідні, наголосив Блінкен після дводенної зустрічі з колегами по НАТО. На його думку, проведення мобілізації - це "критично важливо".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що Україні доведеться ухвалювати рішення про подальшу мобілізацію військ для подальшої відсічі російської агресії. Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив у середу, 4 грудня, після дводенної зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення", - визнав Блінкен. "Це критично важливо, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій мусять бути люди, щоб протистояти російській агресії", - додав Блінкен, якого цитує агенція Reuters.

Союзники прагнуть прискорити шлях України до НАТО

Держсекретар США також запевнив, що союзники по НАТО прагнуть прискорити шлях України до Альянсу і забезпечити її всіма необхідними для цього ресурсами.

"Україна йде універсальним шляхом до членства в НАТО, але ми зосереджені на цьому практично. Ми створили спеціальне командування НАТО, метою якого є допомогти Україні прискорити цей шлях до членства. Однією з речей, на якій ми зосередилися, було забезпечення того, щоб це командування було повністю забезпечене ресурсами. І тепер країни активізувалися, щоб переконатися, що вони мають людей на місці, щоб зробити командування оперативним", - сказав Блінкен, якого цитує мовник "Голос Америки" .

Йдеться, нагадаємо, про місію з підтримки України з командним центром в німецькому Вісбадені (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). До його завдань входитиме, зокрема, координація поставок зброї Україні та навчання українських військових. Очікується, що командування запрацює до кінця 2024 року.

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