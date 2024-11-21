Чи зможе ліквідація ТЦК допомогти мобілізації?

Два роки тому ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів. Втім нині лунають ініціативи з їх ліквідації. Що пішло не так та що пропонують взамін?

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради із захисту прав військовослужбовців днями представила звіт, у якому запропонувала розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Систему територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні почали створювати ще у 2017 році, як пілотний проєкт у Чернігівської області. ТЦК та СП мали замінити собою радянські військомати та стати місцем реальної співпраці військовозобов'язаних з державою без примусу та корупції. У 2022 році систему ТЦК запровадили по всій Україні. Втім за два роки знову пропонують змінити. Що пропонують натомість?

Ліквідувати тепер і ТЦК

Співробітників ліквідованих ТЦК депутати пропонують відправляти на фронт. "Ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити, ну цим зараз займається Міноборони, такі рекрутингові центри з числа в тому числі цивільних осіб. Працівники-військовослужбовці центрів комплектування є військовими, які можуть виконувати свої завдання у зоні бойових дій, наприклад. З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК, можна створити більше 10 повноцінних бригад", - заявила нещодавно позафракційна депутатка Юлії Яцик, яка входить до складу тимчасової слідчої комісії ВР.

Вона повідомила в ефірі Новини Live, що комісія з питання ТЦК провела розслідування випадків побиття і заподіяння тілесних ушкоджень мобілізованим, включно з випадками, які закінчилися летальним результатом. Поки звіт парламентської комісії очікує на розгляд у Верховній Раді, після чого його мають винести на голосування.

На цю тему висловився і народний депутат з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук. Він підтримує розформування ТЦК через їх "неефективність та некомпетентність". "Там працює надто багато людей і надто неефективно. 99 відсотків їхньої роботи може бути автоматизовано. Хто їх може замінити? Не треба нічого вигадувати - професійний рекрутинг, який має угоди з міноборони чи з військовими частинами", - сказав Камельчук в ефірі Київ24.news.

Причиною стало невдоволення суспільства роботою ТЦК, зокрема через скандали з незаконним затриманням, так званою "бусифікацією" людей на вулицях, корупцією та помилки в документації​​. З кожним днем в Україні більшає тих, хто негативно оцінює діяльність ТЦК: якщо у лютому 2024 року повністю або досить негативно оцінювали роботу ТЦК 52 відсотки опитаних, то у вересні - 61 відсоток. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", оприлюднені у середині листопада.

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Популізм і породження нових корумпованих структур?

Тож заяви депутатів про ліквідацію ТЦК викликали схвальні відгуки від деяких коментаторів у соцмережах, але надзвичайно збентежили військовослужбовців та експертів. Сержант Збройних сил України Максим Конашевич вважає, що система ТЦК справді потребує оновлення, оскільки там дедалі частіше відкриваються факти корупції, зловживання владою, вибірковість мобілізації. Втім, на його думку, не можна всю інституцію ліквідувати просто у розпал гарячої фази війни.

"Це абсурд і популізм. Ми не можемо зробити так, щоб у нас було достатньо людей для війська, розформувавши ТЦК. Так, там є проблеми, але ж все одно ця структура працює і наповнює хоч якось військо. Якщо ми зараз зруйнуємо її, то не впевнений, чи ми встигнемо побудувати нову систему і мобілізувати людей до наступу росіян", - прокоментував DW Максим Конашевич.

Він вказує на те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - це згалоджена система і якщо передати мобілізацію у рекрутингові центри, то невідомо, як буде вестися загальний облік людей, які підлягають мобілізації, хто нестиме відповідальність за збереження даних людей, та як убезпечитися від несанкціонованого доступу до цих даних. "Ми ж вже пробували змінити керівників всіх ТЦК одразу на людей з бойових підрозділів. Дещо виходить. Треба пробувати далі, поступово глибинно реформувати те, що є", - вважає Конашевич.

На ТЦК нарікань тепер не менше, ніж на старі військомати (архівне фото) Фото: Anna Fil/DW

Цей підхід розділяє і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Це при тому, що саме ця бригада надзвичайно ефективно рекрутує до себе людей. "Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно", - написав Жорін у Telegram. Він переконаний, що проблема у нас не в структурі під назвою ТЦК, а в корумпованості системи, підходи до якої потрібно змінювати. "Так боріться з корупцією, а не придумуйте нові установи. Які, впевнений, будуть такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні", - додав військовий.

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Рекрутингові центри не панацея від зниження темпів мобілізації

Втім, чи дасть ліквідація ТЦК бажаного ефекту, зокрема посилення темпів мобілізації? Експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко переконаний, що черги з бажаючих мобілізуватися не буде, навіть якщо ТЦК замінити на нову рекрутингову структуру. "Депутати не хочуть ухвалювати складні рішення, які потрібні для мобілізації людей на війну, тому шукають легких "хайпових" рішень, які сподобаються електорату та ще й за посередництва російської пропаганди створюють у людей негативне ставлення до ТЦК. Це недоречно, деструктивно і не вирішить проблем з мобілізацією", - сказав у коментарі DW Олександр Коваленко.

На його думку, депутатам варто б було подбати про заохочення мобілізації високими разовими виплатами для тих, хто добровільно мобілізується.

Експерт наголошує на тому, що вже зараз за підтримки Міноборони потужно працюють рекрутингові центри з усіляким заохоченням. Однак вони не задовольняють потреби мобілізацію. "Є рекрутингові та рекламні кампанії, але все одно повної потреби бригад в особовому складі вони не забезпечують, бо те, що спонукало в 2022 році українців йти добровольцями - ідеологічний патріотичний стимул, зараз вже немає. Є тільки більш приземлені - високе фінансове забезпечення", - переконаний експерт.

Чи можна людьми з розформованих ТЦК посилити фронт?

В міністерстві оборони вже заявили, що кількість людей, які працюють в ТЦК не така вже й велика. За словами речника міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, в ТЦК існує 48 тисяч посад, але фактично працює 36 тисяч людей, серед яких майже сім тисяч - цивільні. Лазуткін також зазначив, що серед військових 18,5 тисяч - це обмежено придатні та майже 3 тисячі жінок. Він зауважив в ефірі телемарафону, що в багатьох обмежено придатних цей статус був набутий на полі бою.