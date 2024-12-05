Україна не знижуватиме мобілізаційний вік - AFP

Попри заклики Вашингтона до Києва знизити мобілізаційний вік, українська влада цього не робитиме, пише AFP з посиланням слова на неназваного українського високопосадовця.

Попри заклики США керівництво України не знижуватиме мобілізаційний вік з нинішніх 25 років задля покращення темпів призову у лави Збройних сил України (ЗСУ), пише у четвер, 5 грудня, агентство AFP з посиланням на слова неназваного українського високопосадовця.

"Наша позиція максимально прозора: ми не знижуватимемо мобілізаційний вік", - сказав чиновник на умовах анонімності в коментарі AFP.

В США говорять про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні

Наприкінці листопада американське інформаційне агентство Associated Press (АР) написало, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність ЗСУ шляхом призову більшої кількості військовослужбовців. Високопоставлений представник Білого дому заявив на умовах анонімності, що так само Україні варто було би переглянути мобілізаційне законодавство, щоб дозволити призов до армії з 18 років. А напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Україні доведеться ухвалити важливі рішення щодо мобілізації".

Натомість у Києві кажуть, що проблема в іншому - браку озброєнь і техніки. "Армія повинна бути технологічно розвиненою і мати достатньо зброї. Ми не будемо компенсовувати, приміром, нестачу зброї або її далекобійності молодістю хлопців", - сказав український високопосадовець, якого цитує AFP.

"Це не Перша світова війна, а сучасна технологічна війна", - додав чиновник, звинувативши Вашингтон у спробі "перекласти відповідальність на Україну" за затримки в поставках обіцяної Заходом зброї.

В ОП ще в листопаді вказували на значні затримки в поставках озброєнь

Наприкінці листопада радник президента України Дмитро Литвин написав у соцмережі X, що в закликах до України знижувати мобілізаційний вік немає сенсу, оскільки країна не отримує вчасно обіцяне озброєння від партнерів.

"Через ці затримки Україні бракує зброї для оснащення вже мобілізованих вояків", - написав Литвин.

В іншому дописі він додав: "Партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцяне з фактичними поставками. Не можна очікувати, що Україна компенсовуватиме затримки в логістиці або нерішучість у підтримці молодістю наших хлопців на передовій".