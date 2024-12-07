У Парижі відкрили відновлений Собор Паризької Богоматері

Після руйнівної пожежі 2019-го року Нотр-Дам масштабно відновлювали. 7 грудня його двері знову відчинили для відвідувачів.

Собор Паризької Богоматері у Парижі у суботу, 7 грудня, відкрили після понад п'яти років реставраційних робіт. Під час урочистої церемонії двері Нотр-Дама, який у 2019 році постраждав від руйнівної пожежі, відкрив архієпископ Парижа Лоран Ульріх. На церемонії були пристуні близько трьох тисяч гостей, серед яких - десятки очільників іноземних держав і урядів.

"Сьогодні ввечері дзвони Нотр-Дама знову дзвонять, - виголосив президент Франції Еммануель Макрон у своїй промові у соборі, цитує dpa. - А наступної миті оживе орган. Музика надії, яка знайома парижанам, Франції та світу".

Макрон нагадав про години тривоги, коли собор був охоплений полум'ям, і побоювання, що він буде повністю поглинутий вогнем. "Ми вирішили відбудувати Нотр-Дам де Парі", - сказав Макрон, наголосивши, що собор "тепер ще красивіший". Французький президент подякував усім, хто підтримав відновлення собору - "братерству тих, хто жертвував з усіх континентів, серед усіх релігій, усіх засобів, об'єднаних надією".

Президент Франції Макрон під час виступу у Нотр-Дамі Фото: Ludovic Marin/POOL/AFP/Getty Images

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Присутність Трампа перетворила відкриття на дипломатичний захід

Серед високих гостей, які були присутні на відкритті Нотр-Дама, свою участь завчасно підтвердили, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), принц Вільям, перша леді США Джилл Байден. Згодом стало відомо, що до Парижа прибуде обраний президент США Дональд Трамп, а також - президент України Володимир Зеленський.

Як писала агенція AFP, присутність Трампа перетворить відкриття собору на дипломатичний захід. І у кулуарах церемонії відкриття відбулися знакові зустрічі. Так, канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) після зустрічі з Трампом запропонував Зеленському Відень як майданчик для мирних переговорів. А сам Зеленський говорив з Трампом і Макроном протягом 20 хвилин і назвав зустріч "продуктивною".

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися заради Нотр-Даму. Продовжуємо спільні дії заради миру та безпеки", - написав Макрон в соціальній мережі Х.

Також у Парижі відбулась зустріч Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.