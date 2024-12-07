Собор Паризької Богоматері знову відчинає двері - і вражає

Кадри охопленого вогнем храму приголомшили тоді весь світ. На відновлення пішло п'ять років. 7 грудня Собор Паризької Богоматері знову відкриють для відвідувачів. Дехто побоюється, що це занадто рано.

Через п'ять років після пожежі Собор Паризької Богоматері знову відчиняє двері для відвідувачів і богослужінь. 7 грудня буде урочисто представлено результати масштабної реконструкції. Лише невеликий шматочок свинцю, вкладений реставраторами в руку мармурової статуї Ісуса, нагадує про жахливий стан відомого у всьому світі храму після того, як він був охоплений нищівним вогнем 15 квітня 2019 року.

Тоді тисячі людей зібралися біля архітектурного символу Парижу і з жахом спостерігали, як полум'я знищує храмовий шпиль, значну частину даху, склепіння центрального нефа і внутрішнє оздоблення. "Пожежа в Нотр-Дамі була національною раною, ви змогли її загоїти", - заявив президент Франції Емманюель Макрон на нещодавній зустрічі з реставраторами, які працювали над відновленням будівлі.

Нотр-Дам у вогні, квітень 2019 року Фото: Thierry Mallet/AP Images/picture alliance

Нотр-Дам, зведений між 1163 і 1345 роками, - не просто одна з головних архітектурних пам'яток Парижу, це національна святиня Франції. Часові рамки в п'ять років, відведені на реставрацію, були особистою обіцянкою Макрона й амбітним проєктом, на який не шкодували ні сил, ні коштів. З усього світу було зібрано понад 800 мільйонів пожертв, 700 - уже витрачено. Решта пожертвуваних коштів підуть на реставрацію апсиди та контрфорсів. Роботи почнуться після відкриття собору і триватимуть ще три роки.

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Той, хто бував у цьому храмі до пожежі, буде вражений: його стіни позбулися багатовікової сажі та бруду. Крізь очищені вікна проникає більше світла, ніж раніше, завдяки чому фарби і сусальне золото настінних розписів сяють яскравіше. 2300 статуй і 8000 органних труб також ґрунтовно почистили. Нещодавно було встановлено 1500 нових стільців - не без попереднього благословення. Довелося перевезти добру тисячу кубометрів каменю, звести і знову розібрати 2000 тонн будівельних риштувань. У процесі реставрації було задіяно майже 250 компаній і майстерень.

Зруйнований вогнем собор, квітень 2019 року Фото: Christophe Petit Tesson/epa/AP/dpa/picture alliance

Унікальний внесок майстрів із Кельну в реставрацію паризького собору Нотр-Дам

7 грудня президент Макрон виступить із промовою біля собору в присутності 3000 гостей, серед яких - 50 глав держав і урядів. Про свою присутність на церемонії заявив Дональд Трамп, серед запрошених є і Володимир Зеленський. Від німців до Парижу приїде федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Також, за даними Єлисейського палацу, запрошені представники майстерні при Кельнському соборі.

Німеччина зробила важливий внесок у відновлення собору. Язики для дзвонів Нотр-Дама виготовило родинне підприємство з Анценкірхена в Нижній Баварії. У Кельні було відреставровано чотири вітражі, створені французьким художником Жаком Ле Шевальє 1965 року. Їх очистили від шкідливого свинцевого пилу, у склі заклеїли тріщини, запаяли ушкодження у свинцевих перегородках і замінили крайові відводи, після чого віконні полотна були заново укріплені зовні. Це єдиний такий внесок іноземної спеціалізованої майстерні в масштабну реставрацію середньовічного собору. Вітражі з нерівномірним картатим візерунком розташовані вгорі праворуч, поблизу входу.

Еммануель Макрон з дружиною оглядають відновлений собор наприкінці листопада 2024 року Фото: Christophe Petit Tesson/AP/picture alliance

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Німецьку допомогу у відновленні собору координувала Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner), колишня керівниця майстерні при Кельнському соборі. Настільки швидка реставрація собору Нотр-Дам викликає у німецької експертки велику повагу. Але, на її думку, стислі терміни і великі кошти можуть бути проблемною комбінацією. "Будівля насправді досі ще занадто сира, - попереджає архітекторка. - Можна тільки сподіватися, що штукатурка триматиметься на стінах". Свіжому дубу, використаному в конструкції даху, потрібно більше часу, щоб висохнути. "Зазвичай дубу дають відлежатися, поки він не висохне, і тільки потім його використовують. Але тут, звісно, була ситуація цейтноту. І залишається тільки сподіватися, що все буде добре", - зазначає Барбара Шок-Вернер.

Один з вітражів Жака Ле Шевальє, відновлений у Кельнській майстерні Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Відвідати собор Нотр-Дам: без вхідних квитків і за онлайн-записом

Після промови Макрона 7 грудня паризький архієпископ Лоран Ульріх постукає у двері палицею й урочисто увійде до храму під звуки органу. Наступного дня, у неділю, архієпископ відслужить першу месу у відреставрованому соборі, під час якої також буде освячено новий бронзовий вівтар.

Урочисте відкриття собору відбудеться за підвищених заходів безпеки. Париж перетвориться на фортецю: за дотриманням порядку стежитимуть близько 6000 співробітників служби безпеки. Очікується, що під час вихідних подивитися на відновлений собор зберуться близько 40 тисяч осіб.

Для відвідування цієї пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можна зареєструватися онлайн - за два дні до візиту. Незважаючи на заклики міністра культури, що лунали раніше, брати за вхід до собору з туристів гроші, які потім можна було б витратити на ремонт інших архітектурних пам'яток, на вимогу Католицької церкви відвідування собору залишається безкоштовним. У Франції всі церкви і монастирі, побудовані до 1905 року, перебувають під опікою держави, яка несе відповідальність за їхнє збереження.

Спостерігати за церемонією відкриття можна буде і віддалено - у прямому ефірі телеканалу France24 на YouTubе. Трансляція здійснюватиметься англійською мовою.