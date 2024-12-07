Зеленський: Україна солідарна з грузинським народом

У контексті подій у Грузії йдеться про те, що РФ хоче встановити контроль над Чорноморським регіоном, переконаний президент України Володимир Зеленський. У Парижі він зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Під час зустрічі у Парижі у суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський запевнив президентку Грузії Саломе Зурабішвілі у підтримці та солідарності з грузинським народом у їхньому русі до ЄС та НАТО.

"Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну", - написав Зеленський у Telegram.

Президент України переконаний, що ідеться про "питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія". "Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі", - наголосив лідер країни, яка майже три роки потерпає від повномасштабної агресії РФ.

Зеленський запевнив Зурабішвілі, що, Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не лише у Європі, щоб відреагувати системно і "допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно".

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Зурабішвілі у соцмережі Х подякувала Зеленському за стійку і непохитну підтримку грузинського народу. "Боротьба наших народів за незалежність, свободу та європейське майбутнє переможе - альтернативи немає", - написала вона.

Нагадаємо, що Грузія перебуває у політичній кризі - в країні тривають проєвропейські протести, які урядові сили розганяють із застосуванням сили. Протести почалися після того, як проросійський уряд Грузії призупинив переговори з ЄС про членство. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників і відмовилась залишати посаду глави держави, доки в країні не будуть проведені нові вибори до парламенту, нинішній склад якого вона назвала "нелегітимним".

7 грудня Зеленський та Зурабішвілі перебувають у Парижі, куди разом з кількома десятками глав держав і урядів були запрошені на відкриття відновленого після пожежі Собору Паризької Богоматері. До Парижа прибув і обраний президент США Дональд Трамп.