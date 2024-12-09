Київ обмірковує ідею Макрона про західні війська в Україні

Київ може опрацювати пропозицію щодо відправки західних військ в Україну, поки вона не в НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.

Київ може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військ в Україну, поки вона не вступить в НАТО, і це може розглядатися як гарантії безпеки. Такі міркування висловив у понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський.

"Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", - ідеться в дописі Зеленського у Telegram.

Водночас глава української держави наголосив, що до ухвалення рішення Україна повинна мати чітке розуміння, коли вона буде в ЄС і НАТО.

"Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", - додав Зеленський.

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Зеленський зателефонує Байдену щодо вступу України в НАТО

Раніше у цей день під час зустрічі у Києві з лідером німецької консервативної опозиції Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) Зеленський заявив, що найближчим часом збирається зателефонувати чинному президенту США Джо Байдену і підняти питання щодо запрошення України в НАТО.

"Бо він зараз є чинним президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить", - сказав він.

Макрон про західні війська в Україні

Нагадаємо, у лютому цього року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає в перспективі розміщення західних сухопутних військ в Україні. Дещо згодом він закликав країни ЄС "не бути боягузами" і підтримувати Київ, "не вводячи для себе жодних обмежень". Утім, ця ідея не знайшла широкої підтримки і спричинила гостру дискусію на рівні ЄС та НАТО.

7 грудня за сприяння і присутності Макрона у Парижі відбулася коротка зустріч Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. Зеленський назвав її "продуктивною", але про деталі розмови жодна зі сторін не повідомляла. Після цієї зустрічі Трамп заявив, що щодо війни РФ проти України потрібні перемир'я і переговори.