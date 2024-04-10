Зеленський: У нас є план контрнаступу, потрібна зброя

Президент України не втрачає надії на схвалення Конгресом США військової допомоги Києву та передачу від ФРН ракет Taurus. За його словами, сучасна зброя необхідна Україні для виживання.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що системи протиповітряної оборони наразі є найбільш нагальним пріоритетом для держави. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild та іншим виданням групи Axel Springer, оприлюдненому увечері у вівторок, 9 квітня.

На його думку, дефіцит систем ППО в України лише більше розбурхує Володимира Путіна. "Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе як тварина: Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання - заволодіти цілою Україною", - сказав Зеленський.

Як пише Bild, Зеленський визнав ефективність атак військ РФ на енергетичну інфраструктуру України, зазначивши, що "це має великий вплив на війну" та завдає "великого болю населенню та містам".

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Зеленський: Зброя необхідна Україні для виживання

Зеленський вказав на те, що Україна досягла успіху у виробництві БпЛА, проте наголосив, що дрони не здатні замінити ППО, далекобійні ракети чи артилерії.

"У наших партнерів є певна зброя, яка потрібна нам сьогодні, щоб вижити. Це потрібно Україні, щоб вижити, і я просто не розумію, чому ми не отримуємо цю зброю", - сказав президент України, маючи на увазі німецькі ракети Taurus, а також американські ATACMS і винищувачі F-16.

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Зеленський сподівається на Taurus від ФРН та допомогу США

Попри однозначну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), Зеленський й далі сподівається на постачання крилатих ракет великої дальності Taurus із Німеччини. Рішення Шольца та Бундестагу відхилити надання Україні цих ракет Зеленський пов'язує з тим, що у Німеччині побоюються ядерних погроз Володимира Путіна.

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина - це не ядерна держава, а (ракети Taurus. – Ред.) - це найсильніша система озброєння у Німеччині", - зазначив президент України. Водночас він додав, що не вважає, що відмова Україні в передачі Taurus захистить світ від ядерної загрози з боку Росії.

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Крім того, Зеленський зберігає надію на те, що США все ж виділять Україні багатомільярдний пакет військової допомоги, який протягом тривалого часу не отримує необхідного схвалення в американському Конгресі. Хоча Росія має перевагу у зброї та чисельності військових, "об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння", що може дозволити Україні перемогти російського агресора, наголосив Зеленський в інтерв'ю Bild.

"Ящо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо ми отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", - вважає Зеленський. Він додав, що у Києва вже є новий план контрнаступу, але для цього Україні необхідна зброя, зокрема з США.

Трамп може приїхати в Україну

Також в інтерв'ю Зеленський зазначив, що в Україну може прибути з візитом колишній президент США Дональд Трамп, який сподіваєтьсяпереобратися знову на президентських виборах у листопаді.

За словами Зеленського, Трамп висловив бажання відвідати Україну, але наразі точна дата його візиту не визначена. На уточнення журналіста, чи станеться це скоро, Зеленський висловив сподівання, що так, і запевнив, що готовий з ним зустрітися.