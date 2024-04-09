Зеленський у Харкові обговорив зміцнення ППО регіону

Президент України Володимир Зеленський у Харкові провів нараду з питань протиповітряного захисту критичної інфраструктури та функціонування енергетичної системи Харківської області. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомила пресслужба Офісу президента (ОП).

"Глава держави обговорив із командувачем Повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком організацію нової схеми захисту Харкова з повітря із залученням додаткових засобів ППО", - йдеться у повідомленні.

Також в ОП зазначили, що начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, міністр енергетики Герман Галущенко та голова правління Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго" Володимир Кудрицький доповіли Зеленському про наслідки російських обстрілів для енергогенеруючих потужностей та нинішню ситуацію з електропостачанням.

"Учасники наради узгодили плани відновлення енерговиробництва та зведення капітальних захисних споруд", - йдеться у повідомленні ОП.

Зеленський відвідав будівництво фортифікацій на Харківщині

У своєму вечірньому відеозверненні у вівторок президент Зеленський повідомив, що під час візиту до Харківської області відвідав будівництво фортифікаційних споруд. "Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", - зазначив він.

Також він зазначив, що урядовці працюють над допомогою Харкову і області, щоб подолати наявні енерговиклики. "Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування", - заявив президент.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський назвав дезінформацією повідомлення про підготовку Росією масштабного наступу на Харків. Відповідну заяву він зробив у суботу, 6 квітня, в інтерв'ю загальнонаціональному телемарафону "Єдині новини". Водночас він визнав, що для росіян це місто-мільйонник - "бажана ціль".

За його словами, нині РФ проводить масштабну дезінформаційну кампанію, і може поширювати цю неправдиву інформацію через західні та навіть українські ЗМІ, тож на цьому тлі "все треба дуже ретельно перевіряти".

При цьому Зеленський визнав, що Харків не захищений "з точки зору неба - протиповітряного щита". Одним з нагальних питань він назвав протидію російським літакам, які є носіями керованих авіабомб (КАБ).