Кемерон закличе Конгрес США схвалити пакет підтримки Україні

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон здійснює у вівторок, 9 квітня, візит до Сполучених Штатів. У рамках візиту він, зокрема, зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і виступить перед законодавцями в Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні,повідомили в пресслужбі МЗС Великобританії.

Кемерон наголошував на важливості поразки Путіна в війні

Минулого тижня Кемерон заявив, що зустрінеться зі спікером Палати представників від Республіканської партії Майком Джонсоном і закликатиме того ухвалити пакет військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який республіканці затримують уже кілька місяців.

"Успіх України й поразка Путіна є життєво важливими для американської та європейської безпеки", - сказав Кемерон у своїй заяві, зазначивши, що важливо продемонструвати президенту Росії Володимиру Путіну, що "агресія не винагороджується". "Альтернатива лише заохотить Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде чітко почута в Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - застерігав Кемерон.

Читайте також: Радник Байдена - в Україні: обіцяє домогтись розблокування допомоги США

На тлі цього, британське МЗС повідомило, що Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як від Республіканської, так і від Демократичної партії. Британія є одним з найактивніших союзників України з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, але Кемерон наголошуватиме в США, що саме Сполучені Штати є "ключовим каменем в арці", оскільки їхні темпи та масштаби підтримки України не мають собі рівних. Зокрема у Лондоні наголошують, що останнім часом на полі бою дедалі частіше переважає російська артилерія, що підкреслює важливість домовленості про подальшу підтримку з боку США.

Читайте також: Голова ЦРУ: Без допомоги США Київ і далі втрачатиме території

Під час поїздки Кемерон вкаже й на важливість посилення економічного тиску на Росію та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної їй для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", повідомили в МЗС.

Кемерон зустрінеться з Трампом у Флориді

Зазначається, що перед зустріччю з Блінкеном Кемерон зустрінеться з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді, про що також повідомив речник міністерства закордонних справ Великобританії. "Це стандартна практика для міністрів зустрічатися з опозиційними кандидатами в рамках їхньої рутинної міжнародної діяльності", - наголосили в британському МЗС.

Читайте також: У Трампа заперечили наявність "мирного плану" зі здачею територій України

Утім, у МЗС не повідомили, що саме обговорюватимуть Кемерон і Трамп, який є кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у листопаді проти чинного президента-демократа Джо Байдена.