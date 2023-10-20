Зеленський і Шольц обговорили втрати росіян і посилення ППО

Під час телефонної розмови канцлер Німеччини запевнив Володимира Зеленського у незмінній підтримці, в тому числі - військовій. Президент України подякував Олафу Шольцу за посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Миколаїв у п'ятницю, 20 жовтня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Зеленський подякував ФРН за підготовку нової партії військової допомоги на мільярд євро, яка включає системи протиповітряної оборони (ППО). "Я дуже вдячний за нещодавній оборонний пакет, який, зокрема, передбачає передачу IRIS-T, Patriot і ракет до них, які є критично необхідними для нашої стійкості цієї зими", - зазначив президент.

Також він розповів Шольцу про ситуацію на фронті та невдалі спроби наступу російських військ, зокрема "про катастрофічні втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині".

Окремо Зеленський висловив подяку за те, що попри ситуацію на Близькому Сході Німеччина не зменшує підтримку України.

Своєю чергою канцлер підтвердив солідарність з Україною перед обличчям триваючої агресії Росії. "Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, в тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - повідомили в німецькому уряді.

Україна отримала від Німеччини ще три "Гепарди"

Згідно оновлених даних щодо військової допомоги Україні на сайті уряду ФРН, за останній тиждень Збройні сили України (ЗСУ) отримали ще три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Також Німеччина передала по 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun і Vector, мостоукладач Biber, три тягачі HX81 з напівпричепами, 13 автомобілів охорони кордону, майже 3,9 тисячі димових/освітлювальних артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів.

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Формула миру та відновлення

Під час розмови з Шольцом Зеленський також поінформував його про підготовку наступної зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться на Мальті наприкінці жовтня. Україна розраховує на участь представника Німеччини в цій зустрічі.

Зеленський додав, що розраховує і на успішне проведення чергової конференції з відновлення України в Німеччині у листопаді.

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