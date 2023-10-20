Зеленський провів на Херсонщині нараду з військовими

Під час робочої поїздки на Херсонщину і Миколаївщину Володимир Зеленський провів наради з військовими і місцевою владою. Вони обговорили ситуацію на фронті, питання відновлення та підготовки до опалювального сезону.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю, 20 жовтня, Херсонську та Миколаївську області.

На Херсонщині він провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій. У ній взяли участь головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний, начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Юрій Содоль, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрій Гнатов.

"Глава держави заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зокрема, президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку військ РФ, "які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора".

Також учасники наради проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку і обговорили поточні операції ЗСУ на півдні.

Напередодні на Авдіївському та Куп'янському напрямку був Залужний. Разом із командувачами і командирами бригад визначили "послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів" в районі Авдіївки.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто", - наголошується у повідомленні головнокомандувача у Facebook.

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20 років прикордонній розвідці

Крім того, Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та провів нараду за участі керівництва Державної прикордонної служби.

Президент привітав прикордонну розвідку з 20-річчям і вручив державні нагороди. "Велику роботу робите, велику службу несете - міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років - це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям", - наголосив він.

У Миколаєві говорили про відновлення

У Миколаєві Зеленський зустрівся з керівництвом регіону, керівниками місцевих правоохоронних органів і військовими.

"Обговорили ситуацію з відновленням водопостачання та газопостачання в деокупованих населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, підготовку до опалювального сезону", - зазначив президент.

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Гнатов доповів про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені Росією, прикриття портової інфраструктури та результати роботи "зернового коридору".

Також на Миколаївщині Зеленський відвідав військовий госпіталь, поспілкувався з пораненими військовослужбовцями і військовими медиками, вручив їм нагороди.

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