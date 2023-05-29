Зеленський і Путін привітали Ердогана з перемогою на виборах

Світові лідери вітають Реджепа Ердогана з перемогою на президентських виборах у Туреччині.

Лідери низки країн направили привітання Реджепу Таїпу Ердогану, який 28 травня у другому турі президентських виборів обійшов свого опонента Кемаля Киличдароглу, здобувши 52,16 відсотка голосів виборців.

Президент України Володимир Зеленський, зазначив, що розраховує "на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи".

Президент РФ Володимир Путін також надіслав привітання Ердогану, вказавши, що його перемога на виборах стала "наочним свідченням підтримки турецьким народом проведення самостійної, незалежної зовнішньої політики". "Надаємо великого значення послідовній реалізації намічених спільних проєктів, насамперед будівництва АЕС "Аккую" і створення на території Туреччини газового хабу", - йдеться у повідомленні Кремля.

Свої вітання Ердогану надіслав і правитель Білорусі Олександр Лукашенко. "У нас однакові інтереси щодо деескалації міжнародної обстановки, забезпечення продовольчої безпеки і мирного вирішення суперечок", - заявив Лукашенко у привітанні, вказавши, що Анкара може "завжди розраховувати" на Мінськ.

Читайте також: Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Привітання від західних лідерів

Західні союзники Туреччини також привітали Ердогана. Президент США Джо Байден написав: "З нетерпінням чекаю на продовження спільної роботи з двосторонніх питань і спільних глобальних викликів як союзники по НАТО".

Генеральний секретар цього військового альянсу, членом якого є Туреччина, Єнс Столтенберг написав у Twitter: "Очікую на продовження нашої спільної роботи та підготовки до саміту НАТО в липні".

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що блок хоче зміцнити зв'язки з країною. "Як для ЄС, так і для Туреччини стратегічно важливо працювати над розвитком відносин на благо наших народів", - написала вона, вживши оновлену форму написання англійською мовою назви Туреччини - Türkiye, як того бажає Анкара.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) написав: "Вітаємо президента Ердогана з переобранням. Нині ми хочемо з новою силою просувати наш спільний порядок денний". За його словами, ФРН і Туреччина є близькими союзниками, чиї народи та економіки "тісно переплетені".

Читайте також: Вибори президента Туреччини: у чому сила і слабкість Ердогана

Німецькі турки голосували за Ердогана

Ердоган отримав високу підтримку виборців у Німеччині. Його перемогу святкували у низці великих міст - Берліні, Мюнхені, Дуйсбурзі.

Святкування перемоги Ердогана у Берліні Фото: Omer Messinger/Getty Images

Частка голосів за Ердогана серед виборців у Німеччині значно вища, ніж на виборах загалом: після підрахунку 78,5 відсотка бюлетенів у ФРН Ердоган отримав 67,6 відсотка голосів, пише Spiegel . Це відповідає голосуванню під час першого туру 14 травня. Тоді Ердоган отримав 65,5 відсотка голосів від німецьких турків. Офіційних даних з Німеччини щодо результатів другого туру виборів поки що немає.

Читайте також: Чому більшість німецьких турків голосує за Ердогана?