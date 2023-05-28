На виборах президента Туреччини переміг чинний лідер Ердоган

Переможцем другого туру президентських виборів у Туреччині став чинний лідер країни Реджеп Таїп Ердоган. Це випливає з даних Центральної виборчої комісії Туреччини , оприлюднених ввечері неділі, 28 травня. За результатом підрахунку 98,94 відсотка голосів Ердоган здобув 52,07 відсотка підтримки виборців, натомість його опонент соціал-демократ та алавіт Кемаль Киличдароглу посів друге місце з 47,93 відсотка підтримки.

Ердоган вже оголосив про свою перемогу в історичному другому турі виборів. "Ми будемо керувати країною протягом наступних п'яти років. "З Божою допомогою, ми будемо гідні вашої довіри", - цитує агенція AFP Ердогана.

За даними турецької ЦВК, явка виборців у другому турі становила близько 85,6 відсотка, що на два відсоткових пункти менше, ніж у першому раунді голосування.

За даними турецької держагенції Anadolu, понад 64,1 мільйона виборців зареєструвалися, аби проголосувати, з них понад 1,92 мільйона віддали свої голоси на дільницях за кордоном. В історії країни вперше проводився другий тур на президентських виборах після того, як у першому раунді, що відбувся 14 травня, жоден з кандидатів не набрав необхідної абсолютної більшості голосів.

Третя декада Туреччини при Ердогані

69-річний Ердоган вже править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем'єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом. Відтепер, у разі визнання перемоги, він продовжить своє правління на третє десятиліття.

74-річний соціал-демократ та алавіт Киличдароглу балотувався від опозиційного блоку з шести партій. У перевиборній кампанії він обіцяв повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу також виступає за зближення з Європейським Союзом. Однак після першого туру виборів його тон в кампанії став більш агресивним.

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