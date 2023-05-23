Туреччина перед другим туром: агресія та фейки

Незадовго до другого туру виборів Туреччині тон у виборчій кампанії стає дедалі агресивнішим. Тоді як урядовий табір, схоже, докладає усіх зусиль, щоб зганьбити опозицію та представити її кандидата в президенти як зрадника батьківщини, Кемаль Киличдароглу контратакує.

"Ердоган, це ти вів переговори з терористами за зачиненими дверима", - заявив він днями на мітингу. "Хто ти такий і що дає тобі право ставити під сумнів мій патріотизм?" - заявив опозиційний політик.

Маніпуляції та фейки

Прихильники президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана роблять ставку на фейки. В інтернеті циркулюють численні фальшивки нібито від імені Народно-республіканської партії (CHP), найбільшої опозиційної партії Туреччини. Їх поширюють члени та прихильники правлячої "Партії справедливості та розвитку" (AKP).

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Ось, наприклад, передвиборний плакат із логотипом СНР, на якому написано: "YPG не є для нас терористичною організацією. Вирішуй зараз!" (YPG - курдська воєнізована організація "Загони народної самооборони", яку пов'язують із Робочою партією Курдистану (РПК), що вважається терористичним угрупуванням у Туреччині, США, ЄС та деяких інших країнах - Ред.). Фактчекінгова організація Teyit.org перевірила цей та інший плакати на справжність і дійшла висновку, що плакат не є частиною виборчої кампанії опозиційної CHP.

Фейки про турецьку опозицію з'явилися ще до першого туру голосування 14 травня. Однак перед другим туром поширення фейків, на думку оглядачів, стало більш масштабним та систематичним.

Яка стратегія опозиціонера Киличдароглу?

Тим часом опозиція після першого туру змінила свою стратегію. Політтехнологи партії, за даними різних джерел, сприйняли примирливий тон Киличдароглу на нападки Ердогана як слабкість, тож цьому вирішили покласти край.

Відтепер Киличдароглу приваблює турецьких виборців не лише патріотизмом, а й ворожим ставленням до біженців. Його мета - заручитися підтримкою найбільшої групи виборців, антиурядових націоналістів.

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Задля цього Киличдароглу атакує свого конкурента прямо: Ердоган привів до країни десять мільйонів біженців, стверджує він. Якщо Ердоган залишиться при владі, до них додадуться ще десять мільйонів, і турецькі міста будуть заполонені біженцями, мафією та наркобаронами.

Киличдароглу неодноразово заявляв, що у разі приходу до влади поверне усіх біженців назад. За даними Управління ООН у справах біженців (UNHCR), у Туреччині зараз перебуває близько чотирьох мільйонів вимушених мігрантів.

Кемаль Киличдароглу Фото: Murad Sezer/REUTERS

Турецький експерт Кемаль Бозай із Центру дослідження та запобігання радикалізації при Міжнародному університеті прикладних наук у Кельні називає зміну стратегії Киличдароглу "радикальною". Донині, пояснює Бозай, головним девізом 74-річного опозиційного політика був "Her sey güzel olacak", що перекладається як "все буде добре". Але з часом його тон став суттєво агресивнішим.

До цього додається і зміна стратегії у передвиборній риториці Киличдароглу. Її мета - залучити на свій бік електорат націоналістичного та правопопулістського кандидата в президенти Синана Огана, який посів у першому турі третє місце. Експерту з Кельна Бозаю така зміна здається надто ризикованою.

"Киличдароглу не повинен забувати, що його підтримали курдські, ліві та прогресивні виборці, особливо у великих містах і мегаполісах, а також у курдських регіонах. І вони, можливо, не захочуть погодитися з ворожим курсом кандидата стосовно тих, хто шукає прихистку. Тож може статися так, що саме цей електорат відчує розчарування і, можливо, взагалі не прийде на виборчі дільниці", - пояснює Бозай.

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22 травня Оган висловив свою підтримку чинному президенту Ердогану і закликав своїх прихильників віддати йому голоси у другому турі. Невідомо, чи піде за ним його електорат, оскільки незадовго до цієї заяви Огана ультранаціоналістичний альянс АТА, від якого Оган балотувався на посаду президента, саморозпустився.

Ердоган крокує на другий тур впевнено

Поки опозиція веде тактичні ігри, Ердоган робить ставку на стабільність та впевненість. "Мої дорогоцінні соратники та товариші, ми успішно пройшли найважливіші вибори в нашій історії (...) Я вірю у вас", - написав 69-річний президент у Twitter.

Реджеп Таїп Ердоган Фото: ADEM ALTAN/AFP

Вперше за понад 20 років опозиція сподівалась покінчити з владою Ердогана на виборах 14 травня. Більшість опитувань показували, що Киличдароглу лідирує. Отриманий результат викликав чимале розчарування серед прихильників опозиції: Киличдароглу отримав майже 45 відсотків голосів виборців, а його "Альянс нації" на парламентських перегонах здобув 35 відсотків, що дало йому 213 місць у парламенті - замало на противагу очікуванням.

Чинний президент Ердоган натомість ледь не здобув перемогу уже в першому турі - зі 49,5 відсотка голосів йому бракувало для цього лише пів відсотка. Своєю чергою "Республіканський альянс" на чолі з партією Ердогана забезпечив собі більшість у парламенті ще на п'ять років, отримавши 322 із 600 місць. Таким чином, Ердоган упевнено йде на другий тур виборів.

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Голосування турків за кордоном розпочалося

Понад 3,4 мільйона турків за кордоном мають право голосу, і на закордонних дільницях голосування у другому турі вже розпочалося. Серед цієї групи виборців Ердоган має явну перевагу: у першому турі за кордоном президент отримав більше голосів, ніж вдома - 57,5 відсотка. Тож президент знову звернувся до закордонних співвітчизників, закликавши їх "стати на захист турецького лідерства".

"Іноземні виборці можуть зробити важливий внесок у перемогу Ердогана. Йому безперечно потрібні ці голоси у другому турі", - підсумовує Бозай.