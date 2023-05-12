Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Реджеп Таїп Ердоган уже 20 років стоїть на чолі Туреччини - і якщо 14 травня виграє вибори, то залишиться на посаді президента країни ще п'ять років. Але чи виграє? Цього разу соціологи вперше бачать в опозиції реальний шанс перемогти під час голосування. Причина проста - багаторічна економічна криза, від якої страждають жителі Туреччини.

Найболючіше переносити інфляцію, яка здорожчує продукти і товари повсякденного попиту, через що вони стають дедалі менш доступними для широких верств населення. Навіть за офіційною статистикою зростання цін у країні щомісяця становить у середньому 43 відсотки, але незалежні економісти говорять про астрономічні 105 відсотки. Знецінюється і національна валюта: якщо 2014 року за один долар США давали в середньому 2,90 турецької ліри, то сьогодні курс коливається біля позначки 21,50 ліри.

Конья: голосую за Ердогана, попри що

Жити стало важче, визнає в розмові з DW таксист на вулицях Коньї, міста в Анатолії. Але голосувати на виборах він все одно буде за Ердогана, каже водій: йому подобаються великі проєкти президента, наприклад, випуск турецького автомобіля марки TOGG. Політичну опозицію він критикує за те, що вона не підтримує уряд: а якби допомагала, то, може, й отримувала б на виборах більше голосів виборців, вважає чоловік.

Але і в Коньї, місті, де на виборах 2018 року за Ердогана проголосувало 74,2 відсотка виборців, більшість уже визнає - економічні проблеми в країні наростають. Згідно з опитуваннями місцевого соціологічного інституту DOUSAM, сьогодні лише 16 відсотків опитаних містян з оптимізмом дивляться на ситуацію в економіці Туреччини. Найбільш незадоволені молоді турки у віці 18-41 рік. Як розповів DW один із них, який побажав залишитися анонімним, його особисте фінансове становище, що погіршується, ймовірно, вплине на рішення, кому віддати голос на виборах.

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Трабзон: ціни зростають, інвестицій мало

У розташованому на узбережжі Чорного моря турецькому Трабзоні, який також традиційно підтримував правлячу в країні Партію справедливості та розвитку (AKP), про зміну політичних орієнтирів теж не йдеться. В Ердогані багато хто, як і раніше, бачить ту силу, яка зможе покласти край економічним труднощам.

Утім, проблем вистачає. "У Трабзон держава занадто мало інвестує", - каже, наприклад, Еркут Челебі, голова місцевої торгово-промислової палати. Місто порівняно непогано живе тільки завдяки великій кількості арабських туристів, розповідає він.

За статистикою, Трабзон торік відвідали близько 600 тисяч гостей з Катару та ОАЕ, частина з них придбала тут нерухомість. У підсумку ціни на неї злетіли, зробивши недоступною для місцевого населення, каже Челебі.

Тунджелі: молодь вірить у Киличдароглу

Утім, далеко не скрізь у Туреччині збираються голосувати за нинішнього президента. Жителі багатьох міст пов'язують надії на поліпшення ситуації з єдиним кандидатом від опозиційного "Народного альянсу", лідером Народно-республіканської партії Кемалем Киличдароглу. У Тунджелі на сході Анатолії студентка Дідем Калькан відкрито каже, що проголосує за опозицію. "Я зараз навчаюся, але стурбована тим, що не зможу знайти роботу, - каже вона і згадує про ще одну проблему Туреччини - процвітаюче кумівство. - Якщо переможе Киличдароглу, кожен зароблятиме стільки, скільки він справді заслуговує".

Жителі Тунджелі пишаються своїм земляком Кемалем Киличдароглу Фото: Felat Bozarslan/DW

Як показує статистика, за останні 100 років у Тунджелі жодного разу не перемагав кандидат від правих політичних сил. Так, імовірно, станеться і цього разу, особливо якщо врахувати, що Кемаль Киличдароглу - родом із цього невеликого міста. "Я нічого іншого не бажаю від майбутнього переможця на виборах, окрім як розв'язання економічних проблем, - каже Ягмур Кешкін, яка продає зелень на головній вулиці Тунджелі. - І я хочу, щоб з'явилися робочі місця для молоді. Якщо вже ми так стараємося, то ми хочемо бути винагороджені за наші зусилля".

Сам Кемаль Киличдароглу, схоже, добре розуміє, чого чекають від нього виборці. На початку травня у своєму акаунті в Twitter він опублікував коротеньке відео. За чотири секунди, що воно триває, він встигає звернутися до співгромадян і сказати: "Якщо сьогодні вони бідніші, ніж учора, то єдиною причиною є Ердоган. Гарного вечора!"

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