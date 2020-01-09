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Вибори в Туреччині

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Туреччині".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Трон турецького султана починає хитатися

Коментар: Трон турецького "султана" починає хитатися 09.01.2020

За 16 років правління Ердоган суттєво зміцнив свою владу. Нині президент Туреччини нагадує султана. Утім, у країні розпочалися зміни, що можуть перекреслити плани президента Ердогана, вважає Даніель Беллут.
Ердоган відкинув критику Заходу за скасування результатів виборів у Стамбулі

Ердоган відкинув критику Заходу за скасування результатів виборів у Стамбулі 12.05.2019

Країни, що намагаються повалити "обраного лідера Венесуели" Ніколаса Мадуро, не мають права говорити про демократію, відповів Ердоган на звинувачення в недемократичності скасування результатів виборів мера Стамбула.
Мер Стамбула назвав зрадою скасування результатів виборів

Мер Стамбула назвав "зрадою" скасування результатів виборів 07.05.2019

Мер Стамбула Екрем Імамоглу назвав "зрадою" скасування результатів виборів міського голови мегаполіса. В ЄС закликали виборчу раду Туреччини обґрунтувати своє рішення.
У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів

У Туреччині скасували перемогу на виборах шістьох прокурдських мерів 11.04.2019

Шестеро членів прокурдської Демократичної партії народів, котрі здобули перемогу на місцевих виборах у Туреччині, не обіймуть свої посади, вирішив виборчком.
В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції

В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції 31.03.2019

У столиці Туреччини на муніципальних виборах мера лідирує представник опозиції, тоді як у Стамбулі перемагає представник партії президента Ердогана.
Стрілянина на місцевих виборах у Туреччині: двоє загиблих

Стрілянина на місцевих виборах у Туреччині: двоє загиблих 31.03.2019

У східнотурецькій провінції Малатья на виборчій дільниці сталася стрілянина. Загинули двоє спостерігачів від опозиційної партії.
П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині

П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині 30.03.2019

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років.
На місцевих виборах у Туреччині задіють понад півмільйона силовиків

На місцевих виборах у Туреччині задіють понад півмільйона силовиків 29.03.2019

Ситуацію під час місцевих виборів 31 березня в Стамбулі контролюватимуть 45 тисяч силовиків. На вулиці виведуть навіть морських піхотинців.

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом 22.07.2018

Гравець німецької збірної з футболу Месут Езіл спробував виправдати своє фото з Реджепом Таїпом Ердоганом, опубліковане перед виборами в Туреччині. Футболіст зазначив, що зробив би таке фото знову.
Вся влада Ердогану: що може президент Туреччини

Вся влада Ердогану: що може президент Туреччини 25.06.2018

Глава турецької держави давно прагнув переходу до президентської системи в країні. І нарешті досяг успіху: тепер він одночасно і президент, і прем’єр-міністр. Погляд на нову повноту влади Реджепа Таїпа Ердогана.
Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон

Фінал виборів у Туреччині: Ердоган - чемпіон 25.06.2018

Реджеп Таїп Ердоган оголосив себе переможцем президентських виборів у Туреччині за підсумками першого туру голосування. Карикатурист Сергій Йолкін зобразив переможний вигук турецького лідера.
Спостерігачі розкритикували нерівні умови на виборах у Туреччині

Спостерігачі розкритикували нерівні умови на виборах у Туреччині 25.06.2018

Опозиціонери не мали рівних із представниками правлячої партії умов на президентських та парламентських виборах у Туреччині, заявили в місіях ОБСЄ та ПАРЄ. Втім спостерігачі вважають, що загалом норм було дотримано.
Основний суперник Ердогана на виборах визнав свою поразку

Основний суперник Ердогана на виборах визнав свою поразку 25.06.2018

У Туреччині представник Республіканської народної партії Мухаррем Індже заявив, що вибори були несправедливими, проте при цьому визнав свою поразку. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу у першому турі.

Ердоган у ФРН та Австрії отримав значно вищу підтримку, ніж в самій Туреччині

Ердоган у ФРН та Австрії отримав значно вищу підтримку, ніж в самій Туреччині 25.06.2018

Дві третини турків, що проживають у ФРН, віддали свої голоси за чинного президента Туреччини. В Австрії цей показник виявився ще вищим - 70 відсотків.

Голосування в Туреччині: опозиційний кандидат закликав захистити вибір

Голосування в Туреччині: опозиційний кандидат закликав захистити вибір 24.06.2018

У Туреччині завершилося голосування на позачергових виборах президента і парламенту. Перші попередні результати мають оголосити до кінця дня. Опозиційний кандидат Мухаррем Індже закликав співгромадян захистити вибір.
Передвиборна кампанія у Туреччині завершилась багатотисячними мітингами

Передвиборна кампанія у Туреччині завершилась багатотисячними мітингами 23.06.2018

В останній день перед парламентськими та президентськими виборами в Туреччині пройшли багатотисячні мітинги на підтримку чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана та представника опозиції Мухаррема Індже.
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