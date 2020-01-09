Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Туреччині".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Країни, що намагаються повалити "обраного лідера Венесуели" Ніколаса Мадуро, не мають права говорити про демократію, відповів Ердоган на звинувачення в недемократичності скасування результатів виборів мера Стамбула.