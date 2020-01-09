Вибори в Туреччині

П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років.