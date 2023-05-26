Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Хто переможе в неділю - багаторічний турецький правитель Реджеп Таїп Ердоган чи його суперник Кемаль Кілічдароглу? У першому турі жоден із двох кандидатів не набрав абсолютної більшості.

За кілька днів до другого туру обидва політики змінювали свої стратегії, залучали нових прихильників і демонстрували впевненість у своїх силах. Напередодні президентських і парламентських виборів 14 травня більшість опитувань пророкували перемогу опозиції. Як відомо, в реальності все сталося інакше. Ердоган набрав 49,5 відсотка голосів. Його Народний альянс зберіг свою більшість у парламенті.

Зараз 69-річний президент йде у другий тур, відчуваючи попутний вітер. Ердоган впевнений у собі, наголошує на своїх минулих успіхах і робить ставку на те, що виборці оберуть послідовність і стабільність.

Кар'єра міського голови Стамбула

Ердоган править країною 20 років, спочатку як прем'єр-міністр у 2003 році, а з 2014 року як президент. Жоден сучасний політик не вплинув на Туреччину так сильно, як він.

Кар'єра Ердогана тягнеться ще з 1970-х років. Він був членом молодіжної організації тодішньої партії Неджметтіна Ербакана, батька-засновника ісламістського руху Milli Görüs.

Передвиборна агітація обох кандидатів Фото: Ozan Kose/AFP

З 1994 по 1998 рік Ердоган був мером Стамбула. У 1999 році він відбув чотиримісячне ув'язнення за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У 2001 році в Туреччині сталася серйозна економічна та політична криза. Ердоган заснував свою ісламську консервативну Партію справедливості та розвитку (ПСР).

Уже за рік вона отримала абсолютну більшість на парламентських виборах - 363 з 550 місць. Відтоді Ердоган не програвав жодних виборів. З кожною перемогою він лише зміцнював свою владу.

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Прем'єр-міністр йде, президент залишається

Після конституційних поправок у квітні 2017 року в Туреччині була запроваджена президентська система. Посада прем'єр-міністра була скасована, як і принцип нейтралітету. Відтоді лідер ПСР Ердоган - президент, водночас він очолює уряд.

У нинішній виборчій кампанії Ердоган акцентував увагу на релігійних питаннях. Насильство щодо жінок і ЛГБТІ+ спільноти також були на першому плані, оскільки союзники Ердогана закликають до скасування законів, які захищають ці групи.

Крім того, Ердоган неодноразово пов'язував майже всю опозицію з терористичними угрупованнями. Він атакував свого суперника Кілічдароглу фейковими новинами та підробленими відео, стверджуючи, що він становить загрозу безпеці країни.

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Що пропонує Кілічдароглу?

Кілічдароглу, з іншого боку, до останнього вів більш помірковану кампанію. Він позиціонував себе як політик примирення, який прагне об'єднати глибоко розділене турецьке суспільство. Символом кампанії став знак серця, а гаслом - "Я обіцяю, що знову принесу вам весну". Але після невтішного результату першого туру виборів опозиція вирішила кардинально змінити курс. Кілічдароглу зараз демонструє різкість і навіть агресивність, різко висловлюється проти біженців.

Символом кампанії Кілічдароглу став знак серця Фото: Murad Sezer/REUTERS

За кілька днів до другого туру виборів він також вступив у співпрацю з правопопулістською "Партією перемоги", яка отримала 2,2 відсотка голосів на парламентських виборах і виступає проти біженців. Загалом же блок на підтримку Кілічдароглу включає шість різних фракцій.

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Алевітське коріння

Напередодні президентських і парламентських виборів Кілічдароглу заявив, що хоче бути лише "тимчасовим главою держави, який прокладе шлях від одноосібного режиму Ердогана до парламентської демократії", а відтак передасть естафету молодшим політикам.

Цей план провалився, і повернення до парламентської демократії відсунулося на другий план, адже опозиція для конституційних змін не має необхідної більшості.

На парламентських і президентських виборах 14 травня Кілічдароглу отримав близько 45 відсотків голосів, майже на п'ять відсотків поступившись Ердогану. Його блок не виправдав очікувань, отримавши лише 213 місць у парламенті.

І все ж, багато хто віддає належне Кілічдароглу за те, що він об'єднав шість дуже різних партій і сформував з них блок на свою підтримку. Це унікальний випадок в історії Туреччини.

74-річний політик також порушив табу - він уперше відкрито розповів про своє алевітське коріння. У відео, записаному на його кухні, Кілічдароглу сказав: "Я - алевіт, і я - щирий мусульманин, вихований у вірі в пророків Мухаммеда та Алі".

Алевіти, етнічно-релігійна меншина, здебільшого приховують своє походження, щоби не наражатися на дискримінацію. Лідер опозиції Кілічдароглу також неодноразово зазнавав нападок через своє походження. Навіть соратники мали застереження щодо його кандидатури.

Кілічдароглу, який прославився як антикорупціонер і непідкупний чиновник, працював у турецькому парламенті так само довго, як і Ердоган. З 2007 року він також очолює найбільшу опозиційну Республіканську народну партію.

Поки що жодна партія в Туреччині не перемогла на виборах Ердогана. Якщо Кілічдароглу тепер таки переможе його, то точно увійде в історію.