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Турки визначатимуться з майбутнім президентом у другому турі 28 травня
Турки визначатимуться з майбутнім президентом у другому турі 28 травняФото: DHA via AP/picture alliance
ПолітикаТуреччина

Туреччина 28 травня проведе другий тур виборів президента

Максим Сидоржевський | Віолетта Чайковська
41 хв. тому

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган у першому турі виборів фінішував першим, але йому забракло менше відсотка голосів для того, щоб уникнути другого. Він відбудеться 28 травня, оголосила Вища виборча рада країни.

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Переможець президентських виборів у Туреччині визначиться у другому турі, адже у першому турі, який відбувся у неділю, 14 травня, ані чинному главі держави Реджепу Таїпу Ердогану, ані його основному супернику, лідеру опозиції Кемалю Киличдароглу не вдалося отримати необхідної для перемоги абсолютної більшості голосів.

Згідно з офіційними попередніми даними, Ердоган отримав 49,51 відсотка голосів, Киличдароглу - 44,88 відсотка. За турецьким законодавством, для перемоги у першому турі кандидату потрібно здобути понад 50 відсотків голосів виборців.

Другий тур виборів у Туреччині пройде 28 травня

Оскільки жоден із кндидатів не здобув абсолютної більшості голосів, у країні в неділю, 28 травня, пройде другий тур виборів. Це оголосив голова Вищої виборчої ради Туреччини Ахмет Єнер, повідомляє агентство dpa.

Киличдароглу раніше висловив упевненість, що переможе в другому турі та закликав своїх прихильників набратися терпіння. Він також звинуватив партію Ердогана у втручанні в процес підрахунку голосів і оприлюднення результатів.

Ердоган також напередодні визнав необхідність проведення другого туру для визначення переможця. "Ми ще не знаємо, чи закінчилися вибори в першому турі. Якщо наш народ обрав другий тур, це також вітається", - сказав він своїм прихильникам, цитує AP.

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На останніх президентських виборах у 2018 році 69-річний Ердоган переміг у першому турі, набравши 52,5 відсотка голосів. Тоді явка склала понад 86 відсотків. Загалом же Ердоган править країною протягом двох десятиліть.

Суперник Ердогана - 74-річний соціал-демократ та алавіт Киличдароглу - балотується від опозиційного блоку з шести партій. Він має намір повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу закликає знову зблизитися з Німеччиною та Європейським Союзом. Він також виступає за посилення міграційної політики.

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