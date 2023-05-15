Туреччина 28 травня проведе другий тур виборів президента
Максим Сидоржевський | Віолетта Чайковська
41 хв. тому
Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган у першому турі виборів фінішував першим, але йому забракло менше відсотка голосів для того, щоб уникнути другого. Він відбудеться 28 травня, оголосила Вища виборча рада країни.
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Переможець президентських виборів у Туреччині визначиться у другому турі, адже у першому турі, який відбувся у неділю, 14 травня, ані чинному главі держави Реджепу Таїпу Ердогану, ані його основному супернику, лідеру опозиції Кемалю Киличдароглу не вдалося отримати необхідної для перемоги абсолютної більшості голосів.
Згідно з офіційними попередніми даними, Ердоган отримав 49,51 відсотка голосів, Киличдароглу - 44,88 відсотка. За турецьким законодавством, для перемоги у першому турі кандидату потрібно здобути понад 50 відсотків голосів виборців.
Другий тур виборів у Туреччині пройде 28 травня
Оскільки жоден із кндидатів не здобув абсолютної більшості голосів, у країні в неділю, 28 травня, пройде другий тур виборів. Це оголосив голова Вищої виборчої ради Туреччини Ахмет Єнер, повідомляє агентство dpa.
Ердоган також напередодні визнав необхідність проведення другого туру для визначення переможця. "Ми ще не знаємо, чи закінчилися вибори в першому турі. Якщо наш народ обрав другий тур, це також вітається", - сказав він своїм прихильникам, цитує AP.
На останніх президентських виборах у 2018 році 69-річний Ердоган переміг у першому турі, набравши 52,5 відсотка голосів. Тоді явка склала понад 86 відсотків. Загалом же Ердоган править країною протягом двох десятиліть.
Суперник Ердогана - 74-річний соціал-демократ та алавіт Киличдароглу - балотується від опозиційного блоку з шести партій. Він має намір повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу закликає знову зблизитися з Німеччиною та Європейським Союзом. Він також виступає за посилення міграційної політики.