Лідер турецьких ультранаціоналістів підтримав Ердогана

У другому турі виборів президента Ердогана готовий підтримати ультранаціоналіст Сінан Оган, який посів третє місце в першому турі.

Турецький політик-ультранаціоналіст Сінан Оган пообіцяв підтримати нинішнього главу держави Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі виборів президента Туреччини. Про це Оган заявив у телевізійному зверненні в понеділок, 22 травня.

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"Я закликаю виборців, які проголосували за нас у першому турі, проголосувати за Ердогана у другому турі", - сказав ультранаціоналістичний турецький політик. Він також висловив переконання, що його рішення буде "правильним рішенням для нашої країни та народу".

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Крім того, Оган запевнив, що не проводив жодних політичних торгів з Ердоганом в обмін на свою підтримку нинішнього лідера.

За результатами голосування в першому турі, що відбувся 14 травня, Оган отримав 5,2 відсотка голосів виборців. Ердоган отримав 49,5 відсотка голосів, а опозиційний кандидат Кілічароглу набрав 44,9 відсотка голосів. Нинішнє рішення Огана істотно збільшить шанси Ердогана керувати країною ще п'ять років, зазначає інформагенція AFP.

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Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган перебуває при владі вже понад 20 років і фактично одноосібно керує країною. Попри різку критику дій його уряду, він отримав значно більше голосів у першому турі, ніж очікували аналітики. Другий тур виборів відбудеться 28 травня.