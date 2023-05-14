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Передвиборчий мітинг Ердогана в Стамбулі
Передвиборчий мітинг Ердогана в СтамбуліФото: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidency/AA/picture alliance
ПолітикаТуреччина

У Туреччині обирають президента і парламент

Сергій Ромашенко | Роман Губа
2 год. тому

Виборці у Туреччині обирають президента та новий склад парламенту. Згідно з опитуваннями, чинний президент Ердоган та його суперник Киличдароглу йдуть майже впритул.

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У Туреччині у неділю, 14 травня, стартували вибори, підсумки яких визначать подальший курс розвитку країни. Близько 61 мільйона виборців обирають президента і новий склад парламенту. Чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган який править Туреччиною вже 20 років, не може бути впевненим у переобранні - згідно з опитуваннями, він та його суперник - лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - йдуть майже впритул.

Голосування відбувається у напруженій атмосфері. Є побоювання, що Ердоган може не змиритися з поразкою, але 12 травня президент заявив, що він у будь-якому разі визнає підсумки виборів. 

Критики побоюються, що у разі його переобрання країна НАТО Туреччина остаточно перетвориться на автократію. Світова спільнота також уважно стежить за голосуванням. "Вибори в Туреччині, ймовірно, - останній шанс для опозиції перемогти Ердогана після 20 років демократичним шляхом", - заявив експерт Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michael Roth) в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Читайте також: Вибори в Туреччині: проблемами в економіці незадоволені всі

Суперник Ердогана Киличдароглу

Суперник Ердогана - 74-річний соціал-демократ та алавіт Кемаль Киличдароглу - балотується від опозиційного блоку із шести партій. Він має намір повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центробанк, та приборкати інфляцію. Киличдароглу закликає знову зблизитися з Німеччиною та Євросоюзом. Він також виступає за посилення міграційної політики.

Спостерігачі зазначають, що на тлі панування державних ЗМІ передвиборча кампанія у Туреччині не була справедливою. Ердоган називав опозиціонерів "терористами" і вороже висловлювався про сексуальні меншини. Він обіцяв підвищити зарплату держслужбовцям та нарощувати інвестиції в оборонну промисловість.

Читайте також:Ердоган - не фаворит: що треба знати про вибори в Туреччині 

Якщо ані Ердогану, ані Киличдароглу не вдасться набрати понад 50 відсотків голосів, то 28 травня у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів. У парламенті ісламсько-консервативна партія Ердогана має більшість завдяки блоку з ультранаціоналістами. Чи вдасться їй зберегти цю більшість, невідомо. Багато залежить від позиції прокурдської партії HDP, яка не входить до шестипартійного блоку Киличдароглу, але підтримує його на президентських виборах.

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