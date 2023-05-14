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В Туреччині підраховують голоси на виборах
В Туреччині підраховують голоси на виборахФото: Dilara Senkaya/REUTERS
ПолітикаТуреччина

Туреччина: опозиція закидає маніпуляції у підрахунку голосів

Олександр Куницький
49 хв. тому

Після закриття виборчих дільниць у Туреччині підраховують голоси. Проміжні результати виборів президента та нового складу парламенту, які подають ЗМІ, різняться. Опозиція закидає державній пресі "маніпуляції".

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У Туреччині у неділю, 14 травня, завершилося голосування на виборах президента і нового складу парламенту. Через кілька годин після закриття виборчих дільниць державні та опозиційні ЗМІ наводять різні проміжні результати, пише агенція AFP.

Згідно з попередніми даними державного інформаційного агентства Anadolu, після підрахунку 60 відсотків голосів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган, який править Туреччиною вже 20 років, отримав близько 51 відсотка, тоді як лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 43 відсотки. Після публікації таких даних речник партії головного опонента Ердогана закинув Anadolu "маніпуляції".

Згідно з даними порталу новин Anka, який є близьким до опозиції, Ердоган і Киличдароглу отримали майже порівну голосів - обидва нижче 50 відсотків. Втім, агентства сходяться в тому, що кандидати від інших партій отримали близько п’яти відсотків голосів.

Турецька телерадіокомпанія TRT повідомляє, що за результатами підрахунку понад двох третин голосів лідирує Ердоган, отримавши 51,23 відсотка голосів, тоді як Киличдароглу - 42,95 відсотка. Своєю чергою мер Анкари Мансур Яваш заявив про лідерство Киличдароглу із 47,42 відсотка голосів. Ердоган, за його даними, має 46,80 відсотка.

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До голосування більшість опитувань передбачали невелику перевагу Киличдароглу, а деякі навіть припускали його перемогу в першому турі.

Киличдароглу проти Ердогана

На останніх президентських виборах у 2018 році 69-річний Ердоган переміг у першому турі, набравши 52,5 відсотка голосів. Тоді явка склала понад 86 відсотків. Загалом же Ердоган править країною протягом двох десятиліть.

Суперник Ердогана - 74-річний соціал-демократ та алавіт Кемаль Киличдароглу - балотується від опозиційного блоку із шести партій. Він має намір повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центробанк, та приборкати інфляцію. Киличдароглу закликає знову зблизитися з Німеччиною та Євросоюзом. Він також виступає за посилення міграційної політики.

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Якщо жодному з кандидатів не вдасться набрати понад 50 відсотків голосів у першому турі, то 28 травня у Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів. У парламенті ісламсько-консервативна партія Ердогана має більшість завдяки блоку з ультранаціоналістами. Чи вдасться їй зберегти цю більшість, невідомо. Багато залежить від позиції прокурдської партії HDP, яка не входить до шестипартійного блоку Киличдароглу, але підтримує його на президентських виборах.

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