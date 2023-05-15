Вибори в Туреччині під гаслом "не довіряйте соціологам"

Ані його реакція на землетрус, ані катастрофічна економічна ситуація, схоже, не шкодять Ердогану на виборах. Від президента досі очікують, що він знову зможе переломити ситуацію, вважає Еркан Арікан.

Вибори в Туреччині: перед штаб-квартирою AKP Фото: Kivanc El/DW

Після понад 20 років правління у Туреччині тРеджепа Таїпа Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (AKP) зміна влади на користь опозиції здавалася як ніколи ймовірною. Однак, по-перше, все стається по-іншому, а по-друге, не так, як гадається. Хто стане наступним президентом Турецької Республіки, вирішиться у другому турі виборів.

Стиль правління Ердогана в Туреччині стає дедалі більш автократичним. Втім, імідж його похитнувся. Причиною цього є погана економічна ситуація, що призводить до зрозумілого невдоволення населення. Але опозиції не вдалося отримати достатньої кількості голосів, аби вже в першому турі виборів отримати свого президента. Через 14 днів відбудеться вирішальний поєдинок між Ердоганом та його суперником Кемалем Киличдароглу.

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"На виборах програв Киличдароглу"

Глибока ніч. З раннього вечора прихильники президента Ердогана зібралися перед штаб-квартирою партії AKP і налаштовуються на майбутню перемогу на виборах свого "глави" і "капітана". Але до цього ще далеко. Досі немає достовірних результатів. Хто лідирує? Хто стане новим президентом? Знову і знову через жахливі гучномовці лунає одна і та сама пісня: "Реджеп Таїп Ердоган, Реджеп Таїп Ердоган - наш президент!"

Еркан Арікан, керівник турецької редакції DW Фото: Ronka Oberhammer/DW

Якщо покладатися на дані опитувань соціологів, то в неділю опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу мав би набрати більше голосів за Ердогана. "Не вірте жодній соціологічній інституції, - каже мені наш водій Седат, коли о першій ночі везе нас зі штаб-квартири AKP до готелю. "Серед соціологів ніхто не говорить правду. У другому турі голосування, ймовірно, знову переможе Ердоган. Киличдароглу вибори програв, - каже він з великим розчаруванням на обличчі. - Наші люди бояться чесно казати, за кого вони голосують, бо наступного дня у двері може постукати поліція".

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Усе сталося інакше, ніж усі вважали

Звичайно, зараз усі задаються питанням, що призвело до такого результату. Невеликої частки голосів націонал-консервативної партії "Хорошої партії" (IYI Parti) виявилося замало, аби підтримати кандидата Киличдароглу. Крім того, прокурдська партія HDP отримала менше 10 відсотків.

Це може бути пов'язано, зокрема, з тим, що, на відміну від минулих виборів, вона не виставила свого кандидата в президенти. Що і призвело до того, що не всі її прихильники прийшли на виборчі дільниці, тобто їх не вдалося мобілізувати. Відкрита підтримка Киличдароглу з боку Народно-демократичної партії (HDP) також не влаштовувала багатьох курдів.

Націоналісти та ультранаціоналісти попереду

Серед тем виборчої кампанії була й тема біженців у Туреччині. Завдяки цьому додаткові голоси отримав табір націоналістів. Усі без винятку бачили цю групу в нижньому відсотковому діапазоні або в діапазоні проміле. Але Сінан Оган, кандидат у президенти від націоналістів, отримав понад п'ять відсотків. Ультранаціоналістична Партія націоналістичного руху (MHP), якій соціологи пророкували сім відсотків, отримала понад десять.

Чітке позиціонування відправити якомога більшу кількість біженців назад до їхніх домівок знайшло відгук електорату в Туреччині. Але не тільки це. Під час виборчої кампанії можна було спостерігати ще одну одну річ - мову насильства, погроз і нападів, і особливо з табору президента Ердогана. І якщо є щось, що Ердоган добре вміє, так це демонізувати своїх політичних опонентів: за його словами, Киличдароглу діє, мовляв, за вказівками Робітничої партії Курдистану, а от він, Ердоган, - інший. "Ми приймаємо накази тільки від Всевишнього і нашого народу!" - кричав Ердоган у мікрофон з балкона свого партійного штабу о другій годині ночі після виборів. А на передвиборних мітингах можна було почути, як президент говорив: "Вірте людині, яка боїться Всевишнього, а не п'яниці".

Землетрус і економічна ситуація ролі не відіграли

Невдовзі після руйнівного землетрусу в лютому цього року, під час якого лише в Туреччині загинула понад 51 тисяча людей, усі думали, що через невдалий антикризовий менеджмент позиції Ердогана похитнуться навіть у регіонах, де AKP має найбільше прихильників. Адже саме ці регіони опинилися в епіцентрі землетрусів. Але і тут сталося інакше.

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AKP і Ердоган не зазнали значних втрат у цих регіонах - лише трохи менше двох відсоткових пунктів. Однак виграв від цього не опозиційний кандидат Киличдароглу, а націоналіст Сінан Оган. Катастрофічна економічна ситуація з надзвичайно високою інфляцією, ще більшим безробіттям і масовим за кордон відтоком випускників університетів також не зашкодили Ердогану. Очевидно, багато хто вірить, що чинний президент може переломити ситуацію і повернути Туреччину на правильний економічний шлях.

Тепер усе залежить від націоналіста Огана

У найближчі два тижні вся увага буде прикута до націоналіста Сінана Огана. Колишній депутат правої націоналістичної MHP за своїм мисленням та ідеологією більше відповідає "Республіканському альянсу" Ердогана. Зараз у Огана є всі козирі. Маючи понад п'ять відсотків голосів, він може сидіти склавши руки і чекати на пропозиції від уряду та опозиційного табору. Обидві коаліції знають, що без Огана не обійтися.

Незважаючи на те, що правий націоналіст Оган у минулому часто виступав проти Ердогана, зараз це не означає, що Киличдароглу може бути впевненим у його підтримці. Як уже було сказано вище: по-перше, все стається по-іншому, а по-друге, не так, як гадається.

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