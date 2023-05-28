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Ердоган і Киличдароглу - два кандидати на виборах президента Туреччини
Ердоган і Киличдароглу - два кандидати на виборах президента ТуреччиниФото: Omer Taha Cetin/AA/picture alliance
ПолітикаТуреччина

У Туреччині стартував другий тур президентських виборів

Ольга Журавльова
26 хв. тому

У другому турі виборів визначиться, хто стане президентом Туреччини - Реджеп Таїп Ердоган чи представник опозиції Кемаль Киличдароглу.

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У Туреччині в неділю, 28 травня, розпочався другий тур президентських виборів. Голосування стартувало о 08:00 та завершиться о 17:00. Очікується, що попередні результати виборів стануть зрозумілими до вечора.

У першому турі 14 травня чинний президент Реджеп Таїп Ердоган випередив свого суперника, представника опозиції Кемаля Киличдароглу майже на п'ять процентних пунктів, але йому забракло менше відсотка голосів для того, щоб уникнути другого туру.

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69-річний Ердоган править країною протягом двох десятиліть. У 2003-2014 роках він був прем'єр-міністром, після чого став першим обраним народом, а не парламентом, президентом. У разі його перемоги він продовжить своє правління на третє десятиліття.

74-річний соціал-демократ та алавіт Киличдароглу балотується від опозиційного блоку з шести партій. Він обіцяє повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу також виступає за зближення з Європейським Союзом.

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Очільник турецької редакції DW
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