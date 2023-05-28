Вибори в Туреччині: лідирує Ердоган?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині, згідно з результатами підрахунку близько двох третин бюлетенів. Про це ввечері у неділю, 28 травня, повідомляє турецька державна агенція Anadolu. Чинний глава турецької держави, за її даними, набирає 54,8 відсотка голосів. Водночас його опонент на виборах президента Кемаль Киличдарогоу - 45,2 відсотка.

Водночас близька до опозиції агенція Anka на основі даних про підрахунок тої ж кількості голосів повідомляє про "гостру боротьбу за перемогу". За її даними, Киличдароглу має 50,95 відсотка, тоді як Ердоган - 49,05 відсотка.

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28 травня в Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. За наявними даними, явка виборців становила 85 відсотків. У першому турі голосування, що відбувся два тижні тому, жоден з кандидатів не набрав необхідної абсолютної більшості голосів. Опитування перед першим туром голосування виводили вперед лідера соціал-демократичної опозиції Киличдароглу. Всупереч прогнозам, Ердоган у першому турі випередив його на п'ять відсоткових пунктів, однак дещо не дотягнувши до абсолютної більшості. Після цього Ердоган вийшов у другий тур як явний фаворит.

Право голосу в Туреччині мають 64 мільйони осіб. Близько 3,5 мільйона турків, які мешкають за кордоном, голосували 20-24 травня. В історії країни вперше проводився другий тур на президентських виборах.