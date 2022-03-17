 Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2022

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Новини

Ердоган запросив Зеленського і Путіна в Туреччину для переговорів

Туреччина готова прийняти для прямих переговорів щодо завершення війни президентів України та Росії Зеленського і Путіна. У Києві заявляють про бажання бачити Туреччину стороною майбутньої безпекової угоди.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в Україні (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в Україні (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий прийняти президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна в Туреччині для проведення перемовин з метою завершення війни Росії в Україні. Про це він сказав під час телефонної розмови із російським президентом у четвер, 17 березня.

Цього ж дня про допомогу турецької сторони в організації прямих переговорів президентів України та Росії говорив і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Також, за його словами, Україна виступає за те, аби Туреччина була стороною безпекової угоди з Росією щодо припинення війни. Про це Кулеба заявив на брифінгу після зустрічі із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу в четвер у Львові.
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Натомість Чавушоглу зазначив, що після його візитів до Росії та України ймовірність припинення вогню в Україні стала вищою.

10 березня глава українського МЗС Дмитро Кулеба та російського МЗС Сергій Лавров разом із турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу зустрічались в турецькій Анталії. Однією з темою зустрічі була організація майбутніх прямих перемовин Зеленського та Путіна. На початку березня Чавушоглу заявляв, що Туреччина "принципово" не має наміру приєднуватися до санкцій Заходу проти Росії.
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