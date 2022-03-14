 Постпред ЄС: Туреччині треба перестати вестися на пропаганду РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

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Новини

Постпред ЄС: Туреччині треба перестати вестися на пропаганду РФ

Керівник представництва ЄС висловив сподівання, що Туреччина не підриватиме дії санкцій, запроваджених проти РФ у зв'язку з війною в Україні.

Прапори Туреччини та РФ

Прапори Туреччини та РФ

Туреччина не повинна вестись на пропаганду з боку президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив глава представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Мейєр-Ландрут (Nikolaus Meyer-Landrut), пише у середу, 16 березня, агентство dpa.

Як зазначив дипломат, зараз країна намагається "балансувати". Так, Мейєр-Ландрут очікує, що Туреччина обмежить мовлення "російських пропагандистських каналів", зокрема телеканалу RT.

Керівник представництва ЄС також висловив сподівання, що Туреччина не підриватиме дії санкцій, запроваджених Європою щодо Росії у зв'язку з війною в Україні.

Повітряний простір Туреччини відкритий для літаків РФ

Кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна зберігає повітряний простір відкритим для літаків РФ, що, за його словами, важливо "як у стратегічному, так і гуманітарному плані". Небо над ЄС для російських лайнерів закрите із 27 лютого. Крім того, турецький уряд досі відкидав нові санкції ЄС щодо РФ. Зрештою, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно звинуватив Захід у "полюванні на відьом" - через нападки на студентів, діячів культури з Росії. "Це прояв фашизму, який не приносить жодної користі законній боротьбі українського народу", - вважає він.

Туреччина неодноразово позиціонувала себе як посередника між РФ та Україною.

Дивитись відео 16:43

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  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Склад з харчовими продуктами на околицях Києва, що потрапив під обстріл, 13 березня.

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    Люди в підвалі лікарні у Волновасі, 12 березня. До початку війни тут проживало близько 22 тисяч осіб.

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    Війна в Україні - 14.03.2022

    Указом президента України Володимира Зеленського від 6 березня 2022 року Волноваху нагородили званням "Місто-герой України".

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    14 березня над Донецькому збили ракету "Точка-У". Внаслідок падіння уламків, як йдеться в повідомленні представників сепаратистської "ДНР", 17 осіб загинули, 28 зазнали поранень.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

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  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Подавись!!!" - робота художника-сатирика з Дюссельдорфа Жака Тіллі, автора сатиричних композицій для карнавальної ходи, на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Берлін

    Війна в Україні - 14.03.2022

    "Краще холодні батареї, ніж гаряча війна!" - один з плакатів на демонстрації в Берліні, 13 березня.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Акція на підтримку України у Франкфурті-на-Майні, 13 березня.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Арешт однієї з учасниць антивоєнної акції протесту в Санкт-Петербурзі, 13 березня.

  • Лондон

    Війна в Україні - 14.03.2022

    14 березня в Лондоні сквотери захопили особняк, що належить, як вважається, російському мільярдеру Олегу Дерипасці, й розмістили на будівлі вивіски. На одній з них використана нецензурна лексика російською та англійською мовами.

  • Варшава

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    "Два фашиста". Фото зроблено під час демонстрації в столиці Польщі Варшаві, 13 березня.

  • Київ

    Війна в Україні - 14.03.2022

    Військовий священник благословляє українських солдатів у Києві, 13 березня.

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    Війна в Україні - 14.03.2022

    Українські солдати ховаються від обстрілів і місті Ірпінь під Києвом, 13 березня.

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    Президент України Володимир Зеленський під час відвідування поранених українських військових у Києві, 13 березня.

  • Київ

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    У київському метро люди мешкають у наметах і вагонах потягів, 13 березня.

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    Мурал в Парижі з цитатою з інавгураційної промови Володимира Зеленського: "І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Оскільки президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі".

    Автор: Микола Пермяков


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