Постпред ЄС: Туреччині треба перестати вестися на пропаганду РФ

Туреччина не повинна вестись на пропаганду з боку президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив глава представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Мейєр-Ландрут (Nikolaus Meyer-Landrut), пише у середу, 16 березня, агентство dpa.

Як зазначив дипломат, зараз країна намагається "балансувати". Так, Мейєр-Ландрут очікує, що Туреччина обмежить мовлення "російських пропагандистських каналів", зокрема телеканалу RT.

Керівник представництва ЄС також висловив сподівання, що Туреччина не підриватиме дії санкцій, запроваджених Європою щодо Росії у зв'язку з війною в Україні.

Повітряний простір Туреччини відкритий для літаків РФ

Кілька днів тому міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна зберігає повітряний простір відкритим для літаків РФ, що, за його словами, важливо "як у стратегічному, так і гуманітарному плані". Небо над ЄС для російських лайнерів закрите із 27 лютого. Крім того, турецький уряд досі відкидав нові санкції ЄС щодо РФ. Зрештою, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно звинуватив Захід у "полюванні на відьом" - через нападки на студентів, діячів культури з Росії. "Це прояв фашизму, який не приносить жодної користі законній боротьбі українського народу", - вважає він.

Туреччина неодноразово позиціонувала себе як посередника між РФ та Україною.

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