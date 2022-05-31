 Туреччина наполягає на новій міжнародній назві для себе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2022

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Новини

Туреччина наполягає на новій міжнародній назві для себе

Турецькій владі не подобається, що англомовна назва країни має схожість з індичкою, тож замість написання "Turkey" в Анкарі пропонують "Türkiye".

Туреччина наполягає на новій міжнародній назві для себе

Турецькій владі не подобається, що англійська назва країни схожа в написанні на індичку

Влада Туреччини виступає проти того, щоб у міжнародній дипломатії вживалася назва англійською "Turkey". Натомість можновладці в Анкарі пропонують написання "Türkiye" (турецька самоназва). Як повідомило в вівторок, 31 травня, державне інформаційне агентство Anadolu, уряд президента Реджепа Таїпа Ердогана офіційно закликав ООН та інші міжнародні організації в майбутньому використати назву "Türkiye". Ердоган переконаний, що ця назва найкраще виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації. 

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Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що ООН "готова" до змін, і Анкара просуває перехід на Türkiye у більшій частині свого міжнародного листування, включаючи висвітлення іноземних новин.

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Наприкінці минулого року Туреччина вже ухвалила рішення щодо використання позначення "Made in Türkiye" для експортної продукції. Вже тривалий час у Туреччині точиться суперечка щодо написання назви країни англійською мовою, зокрема тому, що англійське "turkey" може означати "індичка". Державний мовник TRT написав щодо цього: "Введіть у Google слово "Туреччина" та отримаєте плутанину із зображень, статей та словникових визначень, що асоціюють країну з (...) великим птахом родом із Північної Америки".

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