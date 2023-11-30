З Лавровим на ОБСЄ зустрілися кілька європейських міністрів

Сергій Лавров у Скоп'є зустрівся з колегами з Угорщини, Австрії та Вірменії. Під час виступу він закинув Заходу ведення "гібридної війни" проти Росії.

З міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), що проходить у столиці Північної Македонії Скоп'є в четвер, 30 листопада, зустрілися кілька європейських колег.

У закритому від журналістів форматі з Лавровим зустрівся угорський міністр Петер Сіярто. У МЗС РФ повідомили, що на зустрічі "відбувся обмін думками з ключових питань діяльності ОБСЄ та актуальних міжнародних проблем, включно з ситуацією в Україні".

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Також з Лавровим зустрівся глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян і міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg). Речниця австрійського МЗС повідомила, що зустріч відбулася "на прохання ОБСЄ і після консультацій з головуванням".

"Шалленберґ обговорив з міністром закордонних справ Росії в кулуарах міністерської зустрічі невирішений пакет призначень на керівні посади в ОБСЄ", - цитує її агенція Reuters. 21 листопада Росія і Білорусь заблокували обрання Естонії головою ОБСЄ, яка була єдиним кандидатом від Європейського Союзу на головування в організації у 2024 році.

Боррель проігнорував зустріч ОБСЄ

Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не взяв участі у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп'є, повідомляє "Європейська правда". Замість Борреля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який напередодні, 29 листопада, перебував у Скоп'є на вечері з представниками країн ОБСЄ, у четвер також не був присутній на засіданні Ради міністрів. У цей день він поїхав в Ізраїль.

У зв'язку з участю у засіданні Лаврова представники України, Польщі та країн Балтії заявили, що бойкотуватимуть зустріч. Українська делегація залишила зал засідань, коли Лавров почав виступати.

Лавров закинув Заходу ведення "гібридної війни"

Під час відкриття Ради Буяр Османі, міністр закордонних справ Північної Македонії, що головує наразі в ОБСЄ, розкритикував війну Росії проти України. "Агресивна війна Росії проти України суперечить всьому, чим дорожить ця організація", - наголосив він.

Ти часом Лавров на засіданні Ради заявив, що ОБСЄ "перебуває на краю прірви" і що Захід нібито вбиває шанси на її відродження. Представник країни-агресорки звинуватив Захід у веденні "гібридної війни" проти Росії та заявив, що ЄС став "агресивним політичним проєктом". Після завершення виступу російський міністр одразу покинув залу засідань.

Тим часом стало відомо, що Болгарія відмовила літаку Лаврова у прольоті через повітряний простір країни, через що той був змушений летіти довшим маршрутом над Грецією, щоб прибути в Скоп'є. Речниця МЗС РФ Марія Захарова, яка перебуває під санкціями ЄС, заявила, що її присутність на борту літака стала причиною відмови Болгарії в доступі до її повітряного простору.

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