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Сіярто - єдиний з ЄС, хто говорив з Лавровим на Генасамблеї

Аліна Коломієць
23 вересня 2023 р.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і закликав інших "зробити те саме". У жовтні він зібрався до Москви - говорити про енергетику.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер СіяртоФото: Khaled Elfiqi/EPA-EFE

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і закликав інших європейських політиків "зробити те саме".

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те ж саме", - цитує Сіярто угорське державне інформаційне агентство MTI. За його словами, тоді було б більше надії на закінчення війни в Україні.

Сіярто став єдиним високопоставленим політиком з країн Європейського Союзу (ЄС), який провів переговори з Лавровим, зауважує агентство dpa в суботу, 23 вересня.

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Сіярто зібрався в Москву

Російські ЗМІ пишуть, що Сіярто назвав непотрібним посилення санкцій проти РФ, бо Європа "зазнала від них більшої шкоди, ніж Росія", а переговори про них завжди "емоційні, політичні та ідеологічні".

Вони також повідомляють, що Сіярто відвідає Москву 11-13 жовтня. Там він планує говорити про енергетичні питання.

Як повідомлялося, в червні Сіярто з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи заявив, що угорці платять занадто високу ціну за війну Росії проти України та закликав Захід не давати Києву зброю, щоб та припинилася. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також неодноразово закликав ЄС не надавати Україні військову допомогу.

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