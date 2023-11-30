На саміті ОБСЄ розкритикували війну РФ проти України

Очільник МЗС головуючої в ОБСЄ Північної Македонії Буяр Османі почав засідання з критики війни Росії проти України. За його словами, агресія РФ руйнує всі цінності організації.

Міністр закордонних справ головуючої наразі в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Північної Македонії Буяр Османі в четвер, 30 листопада, розкритикував війну Росії проти України. Він заявив, що ця агресія порушує цінності, якими організація "дорожить".

"Агресивна війна Росії проти України суперечить всьому, чим дорожить ця організація", - цитує агенція AFP заяву Османі, яку він зробив під час відкриття щорічного саміту ОБСЄ в Скоп'є.

П'ять держав не беруть участь через присутність Лаврова

Щорічне засідання ОБСЄ відкрилося 30 листопада в столиці Північної Македонії. У ньому, зокрема, цього року бере участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. У зв'язку з цим представники України, Литви, Латвії, Естонії та Польщі бойкотують цьогорічну зустріч.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазначила, що не відмовиться від участі в зустрічі через російську присутність, хоча і розуміє позиції країн, які її бойкотують. За словами міністерки, сама вона летить до Скоп'є, оскільки хоче зробити все можливе, щоб глава МЗС РФ "не зміг досягти своєї мети - зруйнувати ОБСЄ".

Боррель привітав рішення допустити РФ до засідання

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров у Скоп'є Фото: Boris Grdanoski/AP Photo/picture alliance

Між тим, як пише AFP, Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що розуміє занепокоєння деяких держав, але вітає рішення Північної Македонії дозволити Лаврову взяти участь у саміті, заявивши, що це відповідає "спільній меті збереження багатосторонності".

"Це буде гарна нагода для нього (Лаврова. - Ред.) почути безпосередньо від учасників цієї зустрічі, чому Росію засуджують та ізолюють", - зазначив Боррель.

Крім того, на засіданні мають затвердити головування Мальти в організації у 2024 році, яка стала компромісною кандидатурою після того, як Москва та Мінськ заблокували схвалення головування Естонії.

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