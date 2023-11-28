Запросили Лаврова: низка країн бойкотуватимуть саміт ОБСЄ

Присутність російської делегації вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ, заявили в МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі в саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через запрошення на нього міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомило міністерство закордонних справ (МЗС) України у вівторок, 28 листопада.

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії”, - йдеться в заяві.

Як наголошує МЗС, присутність Лаврова вперше після початку повномасштабної війни Росії проти України лише посилюватиме кризу, в яку РФ загнала ОБСЄ. МЗС наголошує на необхідності спільно "працювати над порятунком ОБСЄ від Росії", а не надсилати РФ сигнали про можливість повернення до форм співпраці, які існували до лютого 2022 року.

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Країни Балтії бойкотуватимуть саміт ОБСЄ

Зі спільною заявою сьогодні виступили й міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. Вони повідомили, що не братимуть участі в міністерській зустрічі ОБСЄ, яка відбудеться 30 листопада та 1 грудня в Скоп'є (Північна Македонія), через запрошення Лаврова.

Вони наголосили, що присутність Лаврова "погрожує легітимізацією агресора Росії як повноправного члена нашої спільноти вільних народів" і "применшує жорстокі злочини, які РФ продовжує здійснювати".

"Місце Лаврова - у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", - йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн Балтії.

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