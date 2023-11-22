Росія і Білорусь завадили обрати Естонію головою ОБСЄ

Під час голосування за єдину кандидатуру ЄС - Естонію - на посаду головуючої в ОБСЄ у 2024 році представники Росії та Білорусі наклали вето.

Росія і Білорусь заблокували обрання Естонії черговим головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Під час голосування на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні у вівторок, 21 листопада, представники РФ і Білорусі наклали вето на кандидатуру Естонії, повідомив естонський мовник ERR із посиланням на міністерство закордонних справ (МЗС) країни.

Естонія була єдиним кандидатом від Європейського Союзу на головування в ОБСЄ у 2024 році.

В МЗС пообіцяли "обов'язково обговорити це з іншими країнами ЄС". Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, і питання голови організації буде включене до порядку денного.

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Зі свого боку міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про найсерйознішу кризу в історії ОБСЄ. "Росія своїми діями блокує роботу всієї організації, оскільки вже кілька років Москва не дає змоги затвердити бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край усім місіям ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії", - цитує ERR Цахкну.

Міністр назвав неприпустимим підкорятися вимогам РФ, яка веде кровопролитну війну проти України, порушуючи всі принципи ОБСЄ. "Зараз ми маємо всіляко ізолювати Росію на міжнародній арені, а не шукати рішення, які влаштовують Москву", - наголосив він і закликав організацію твердо відстоювати свої основні цінності.

У травні постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що Москва вважає Естонію ворожою державою.

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