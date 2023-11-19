Глава МЗС Австрії допускає запрошення Лаврова на ОБСЄ

Александер Шалленберґ виступив за "прагматизм" у зовнішній політиці та висловив готовність зустрітися з міністром закордонних справ РФ.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) не виключив приїзду глави МЗС РФ Сергія Лаврова на прийдешнє засідання ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

В інтерв'ю австрійському виданню Die Presse від 18 листопада Шалленберґ назвав правильним запрошення Лаврова на зустріч у Скоп'є і сигналізував готовність до переговорів з ним, закликавши Європу до "прагматичного та тверезого" підходу у зовнішній політиці.

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При цьому Шалленберґ також висловив підтримку покроковій інтеграції України в Європейський Союз.

Засідання міністрів закордонних справ 57 країн ОБСЄ відбудеться 30 листопада-1 грудня в столиці Північної Македонії, яка заараз головує в організації.

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