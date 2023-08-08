Ексглава МЗС Австрії оселилася у селі на Рязанщині - ЗМІ

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) наразі проживає в орендованому будинку в селі Петрушово Рязанської області РФ. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомило агентство "РИА Новости" з посиланням на журналістку Дільбар Кладо, яка мешкає в тому ж селі.

"Вона (Кнайссль. - Ред.) проживає там же, де і я, в селі Петрушово Касимовського району Рязанської області", - розповіла Кладо. За її словами, з Кнайссль вона познайомилася на початку липня. Ексглава МЗС Австрії живе в орендованому будинку з двома собаками.

Окрім того, за даними місцевого інтернет-видання "Вид сбоку" (Vidsboku), нещодавно Кнайссль брала участь у фестивалі "Маківка літа". "Коли дивлюся, курки на вулиці, качки, кози - це мій світ, це теж мій світ, тому що я жила в маленькому селі в Австрії", - сказала Кнайссль на фестивалі. У минулому вона деякий час проживала в Зайберсдорфі в Нижній Австрії, де вела невелике фермерське господарство.

У розмові з журналістом видання вона повідомила, що була на нещодавньому форумі "Росія - Африка", а Путіна востаннє бачила 2019 року. "Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а в 60 років це непросто", - додала Кнайссль.

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Американська газета The Washington Post у липні 2022 року опублікувала статтю, в якій повідомила, що колишня міністерка закордонних справ Австрії покинула цю країну, нібито через погрози на її адресу. Наприкінці травня 2022 року стало відомо, що Карін Кнайссль відмовилася від посади в раді директорів російського держконцерну "Роснефть", яку обіймала близько року. 17 червня видання Der Spiegel повідомило, що ексміністерка стала керівницею центру G.O.R.K.I. Санкт-Петербурзького державного університету, який позиціонує себе як "Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії".

У серпні 2018 року весілля Кнайссль відвідав президент Росії Володимир Путін. Тоді вона розповіла ЗМІ, що "спонтанно" запросила на свято колег по уряду і Путіна, який на той час перебував із візитом в Австрії.

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