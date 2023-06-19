В ОБСЄ криза через Росію?

Росія та Білорусь відмовилися схвалити головування Естонії в ОБСЄ у 2024 році, що викликало у дипломатів та аналітиків питання про майбутнє організації. Чи можуть виключити Росію?

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що виникла в 1970-і роки в розпал "холодної війни", була покликана "служити багатостороннім форумом для діалогу та переговорів між Сходом та Заходом".

Відтоді найбільша у світі організація безпеки зіграла роль у захисті свободи ЗМІ, прав людини, свободи релігії, а також виступала посередником під час конфліктів на пострадянському просторі та в Європі. Але після того, як Росія вторглася в Україну в лютому торік, дипломати та військові аналітики попереджають, що організацію може очікувати криза, враховуючи що Москва лише рада цьому сприяти, створюючи перешкоди для діяльності організації.

Росія в ОБСЄ

Протягом останніх кількох місяців Росія блокувала рішення щодо річного бюджету ОБСЄ, а також відмовлялася продовжити мандат спеціальної моніторингової місії в Україні. Тепер РФ та її союзниця Білорусь відмовилися схвалити головування Естонії в організації наступного року. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що це може призвести до краху ОБСЄ.

"Якщо 2024 року не буде голови і не буде консенсусу з цього питання, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", - сказав він фінській телекомпанії Yle, наголосивши, що "ситуація серйозна". Голова комітету із закордонних справ в естонському парламенті Марко Міхкельсон поділяє ці побоювання і задається у своєму Twitter питанням, як "європейська безпека та стабільність" можуть бути "забезпечені, коли країна-агресор сидить за спільним столом?".

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Як влаштовано головування в ОБСЄ?

ОБСЄ складається з 57 членів, зокрема Росії, України, США та країн Європи. Щороку одна держава в рамках свого головування керує ОБСЄ, організовує дискусії про припинення конфліктів та вживає заходів проти країн, винних у порушеннях прав людини.

Наразі в ОБСЄ головує Північна Македонія, а міністр закордонних справ країни Буяр Османі обіймає посаду голови. 2025 року це місце займе Фінляндія. Але у випадку з 2024 роком Москва та Мінськ вже відхилили подану Естонією заявку.

"Я поняття не маю, чому вони блокують наше головування. Зрозуміло, що їм немає справи до організації. Кінцева мета Росії з часів правління Сталіна полягала в тому, щоб завжди мати перевагу в питаннях глобальної безпеки та накладати вето на будь-яке рішення, яке не йде їй на користь. Тож відмова від головування Естонії - частина цієї гри", - сказав Міхкельсон DW, наголосивши, що Білорусь - маріонетка Росії.

"Але ключовим питанням для інших членів ОБСЄ прямо зараз має бути майбутнє організації. Доти, доки Росія залишатиметься її членом, ОБСЄ буде абсолютно марною", - сказав він. "Естонія не погодиться на заміну нашого головування у 2024 році, і ми продовжимо боротися за свої права в ОБСЄ", - додав Міхкельсон.

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Головою ОБСЄ у 2024 році можуть стати Казахстан або Австрія

Окрім Естонії, заявку на головування в ОБСЄ подав Казахстан. За даними австрійської газети Die Presse, Австрія також готова стати головою організації у 2024 році, якщо не вдасться досягти консенсусу. Якщо до кінця цього року не буде ухвалено рішення про голову 2024 року, "трійка ОБСЄ" - формат співпраці між нинішнім, попереднім та наступним головами - не зможе функціонувати.

Це може погіршити наявну кризу, вважає директор відділу політики міжнародної консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку. "Вже більше року ОБСЄ перебуває в глибокій кризі, тому що Росія підриває та перешкоджає її роботі. Єдиний спосіб врятувати ОБСЄ - обійти Росію і фактично виключити її з організації", - сказав він.

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Зупинення членства Росії в ОБСЄ?

Раніше цього року делегати Парламентської асамблеї ОБСЄ на знак протесту вийшли із зали під час виступу російської делегації про війну в Україні. Постійний представник Литви при ОБСЄ Вайдотас Верба заявив DW, що парламентарії визнали зустріч "недоречною з моральної та політичної точок зору". "Наші депутати вважають морально та політично недоречним сидіти в одному залі з людьми, які допомогли розв'язати цю війну, просувають її, а тепер і підтримують жорстокість проти захисників України", - сказав він.

Тим часом російські делегати в ПА ОБСЄ націлилися на керівництво та інших членів організації через звинувачення на адресу Росії. "Згідно з правилами ОБСЄ, керівники її структур не можуть робити публічні заяви, які не відповідають консенсусним позиціям держав-учасниць", - написала російська делегація у соцмережі Twitter, посилаючись на заяву керівництва ОБСЄ та інших парламентських делегатів, які поклали на Росію провину ударів по Україні.

Будь-яке рішення ОБСЄ ґрунтується на консенсусі членів, що робить усунення Росії складним завданням. У січневому інтерв'ю німецькому телеканалу Welt генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid) не підтримала припинення членства Росії в організації та наголосила, що збереження відкритих дипломатичних каналів з РФ "має сенс".

"Одного разу нам знову знадобиться розмова. А ОБСЄ - єдина безпекова організація, в якій за одним столом сидять усі, хто важливий для архітектури європейської безпеки", - сказала вона.

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Що з ОБСЄ буде далі?

З огляду на те, що виключення Росії з організації видається малоймовірним, Міхкельсон не дуже оптимістично дивиться на роль ОБСЄ у світі. "За нинішніх геополітичних умов дуже складно ставити питання або вести переговори з Росією. З урахуванням того, що вона є членом ОБСЄ, я не бачу, як організація зможе ефективно функціонувати по всьому світу. Ми вже бачили, наскільки марною вона була в питанні допомоги Україні", - сказав він.

В інтерв'ю DW у травні торік Шмід наголосила, що завжди просто звинувачувати міжнародні організації. "ОБСЄ запропонувала інструмент, платформу для діалогу. Але, зрештою, ми не оборонний альянс, якщо немає політичної волі", - сказала вона, додавши, що, якщо одна держава-учасниця - у даному випадку Росія - віддає перевагу силі та насильству, це не вина організації.

Тим часом у Євросоюзі заявили, що не підтримують "поведінку Росії та Білорусі, яка заслуговує на засудження", і підкреслили, що роль ОБСЄ, як і раніше, важлива для забезпечення миру та глобальної безпеки. "ОБСЄ зараз важливіше, ніж будь-коли - як надійна та принципова організація, яка захищає свої основоположні принципи, підтримуючи іншу країну-члена Україну та її народ у їхній законній самообороні від жорстокої агресивної війни Росії", - йдеться у заяві ЄС.

"ОБСЄ має виконати свою життєво важливу роль щодо сприяння припиненню агресивної війни Росії, відновлення миру та притягнення до відповідальності всіх винних у будь-яких міжнародних злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії", - наголосили в ЄС.

Враховуючи, що до ухвалення рішення про головування в ОБСЄ у 2024 році залишилося шість місяців, існування та цілі організації залежать від того, як західні її члени планують вести переговори з Росією та її союзниками найближчими місяцями.