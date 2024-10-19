  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Стефанішина: Про "частковий" вступ України в НАТО не йдеться

Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

Запрошення України в НАТО без окупованих територій не обговорюється з партнерами, запевняє Ольга Стефанішина. За її словами, воно "не обумовлюється ситуацією на фронті і територіальними моментами".

https://p.dw.com/p/4lzSZ
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Запрошення України в НАТО без окупованих територій не обговорюється з партнерами, запевняє Ольга СтефанішинаФото: Helmut Fohringer/APA/AFP/Getty Images

Можливість вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО) без тимчасово окупованих Росією територій не обговорюється з партнерами під час дискусій про запрошення до Альянсу, запевнила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Таких розмов не було (...). Україна однозначно буде запрошена до НАТО в кордонах 1991 року як суверенна незалежна держава. Це не обговорюється, це не є предметом дискусій", - сказала вона в інтерв'ю, яке транслювалося в національному телемарафону у суботу, 19 жовтня.

Стефанішина додала, що "перший підхід до цього рішення" полягає в тому, що вступ України в НАТО відбудеться після завершення війни.

"Запрошення взагалі не обумовлюється ситуацією на фронті і територіальними моментами", - запевняє віцепрем'єрка.

За її словами, після запрошення "складається протокол про приєднання, в якому зазначаються і терміни, і реформи, необхідні для вступу в НАТО".

Запрошення України в НАТО є першим пунктом так званого "плану перемоги", який президент Володимир Зеленський останніми тижнями презентував президенту США Джо Байдену, лідерам Європейського Союзу і іншим партнерам з НАТО.

В Україні президент публічно представив "план перемоги" цього тижня. Він складається з п'яти пунктів - геополітичного, двох військових, економічного та безпекового та ще трьох таємних додатків.

Про "часткове" запрошення в НАТО говорять за закритими дверима?

Водночас в ЗМІ з'являлася інформація, про те, що деякі західні посадовці обговорюють можливість "часткового" запрошення України в НАТО, без територій, які знаходяться під окупацією Росії.

Таку концепцію вперше публічно озвучив минулого року колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Втім, в Україні послідовно відкидають таку ідею. Цього тижня Володимир Зеленський заявив журналістам Financial Times, що не чув від партнерів таких пропозицій під час відкритих обговорень.

Водночас аналітики не виключають, що у закритій частині "плану перемоги" можуть бути заховані пункти щодо окупованих територій, і саме він не обговорювався повністю з українським суспільством.

"Припускаю, що у закритих документах ми можемо побачити позицію щодо окупованих територій. Якщо не територіальні поступки, то щось схоже на мінський формат. А мінський формат громадянське суспільство сприйняло б дуже негативно, і це б поклало відразу край рухам цього плану на міжнародній арені", - коментував для DW експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" з питань США та Великобританії Олександр Краєв.

"План перемоги" Зеленського: на що погодиться Захід

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Зеленський: Партнери реагують на "план перемоги", як на F-16

Зеленський: Партнери реагують на "план перемоги", як на F-16

В інтерв’ю Financial Times президент України Володимир Зеленський розповів, як партнери реагують на "план перемоги" і пояснив важливість запрошення України до НАТО.
Конфлікти18 жовтня 2024 р.
Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро в Києві 19 жовтня 2024 року

Франція відкрита до негайного запрошення України в НАТО - МЗС

Франція відкрита до негайного запрошення України в НАТО - МЗС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро приїхав у Київ. Він підтримав "план перемоги" Володимира Зеленського та його ініціативу щодо запрошення України в НАТО зараз із вступом пізніше.
Політика19 жовтня 2024 р.
Будівля міністерства закордонних справ України у Києві (архівне фото)

МЗС України спростовує обговорення територіальних поступок РФ

МЗС України спростовує обговорення територіальних поступок РФ

Видання Financial Times повідомило, що глава МЗС України Андрій Сибіга у США обговорював компроміси з РФ, в тому числі територіальні поступки. В МЗС назвали цю інформацію "просто неправдивою".
Політика1 жовтня 2024 р.